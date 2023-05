Massima attenzione al prossimo aggiornamento WhatsApp. Con l’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta per Android sono state introdotte delle novità interessanti sull’app di messaggistica più famosa al mondo che con molta probabilità vedremo a breve su larga scala, anche per coloro che non sono iscritti al programma Beta. Vediamo a questo punto quali sono le novità introdotte con la versione 2.23.10.5 di WhatsApp Beta. Con tale variante si ha avuto modo di notare una funzione di navigazione delle comunità, ma in cosa consiste? In primis permette di raggruppare i diversi gruppi appartenenti a una specifica comunità. Stiamo parlando della community che da qualche mese WhatsApp ha introdotto per il suo servizio di messaggistica istantanea.

Massima attenzione verso il prossimo aggiornamento WhatsApp in Italia: le novità in arrivo

Un altro aggiornamento WhatsApp da valutare, dunque, dopo quello relativo alle trascrizioni dei vocali trattato di recente. Con questo nuovo update, che ricordiamo essere al momento solo per chi si trova iscritto al programma WhatsApp Beta per Android, all’interno dell’elenco delle chat, i gruppi correlati vengono visualizzati insieme sotto l’etichetta della comunità a cui appartengono, rendendo più semplice e ordinata la gestione delle conversazioni.

Si facilita più che altro il compito dell’amministratore che si ritroverà con una struttura molto più organizzata e coerente tra i diversi gruppi. C’è un miglioramento dell’integrazione tra i vari gruppi presenti all’interno di questa community. Con il rilascio invece della versione 2.23.10.6 di WhatsApp Beta per Android si è notato l’introduzione della nuova barra di navigazione. Si tratta di una barra di navigazione inferiore, un nuovo sistema per aiutare gli utenti a navigare meglio tra le diverse sezioni dell’app, come riporta WABetaInfo.

In questo modo è stata modificata l’interfaccia di WhatsApp con una barra di navigazione inferiore, che facilita il compito per gli utenti nel passare a diverse schede dalla parte inferiore dello schermo. Infatti non sarà più necessario effettuare i soliti swipe resi disponibili fino ad ora. Tanti utenti avevano chiesto questo tipo di novità e finalmente WhatsApp li ha accontentati, a testimonianza di come le richieste di chi utilizza sempre tale applicazione vengano ascoltate dagli sviluppatori dell’app. Non ci resta che attendere la diffusione su larga scala.

