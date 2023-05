In tanti si stanno chiedendo quando escono i biglietti di Monza-Napoli, visto che la partita si disputerà tra soli dieci giorni. Probabile che sia molta attesa sopratttutto tra i sostenitori azzurri che vivono in Brianza, con il match in questione che rappresenterà l’occasione ideale per dare il giusto tributo dal vivo ai neo campioni d’Italia. Basterà un punto sul campo dell’Udinese, o comunque nelle prossime giornate, per conquistare il terzo scudetto della storia e tutti vogliono partecipare, anche ad obiettivo ormai raggiunto. Insomma, la trasferta di fine stagione sarà un’occasione ghiotta per tutti coloro che ormai vivono lontani da Fuorigrotta.

Occorre capire quando escono i biglietti di Monza-Napoli: indicazioni sulla possibile uscita dei ticket

Come osservato in occasione di Udinese-Napoli, anche in relazione all’evento programmato questa sera al Maradona, con match proiettato sugli schermi per chi non potrà recarsi alla Dacia Arena, ottenere un ticket sarà realmente un’impresa. Dunque, occorre qualche considerazione aggiuntiva rispetto alle informazioni portate alla vostra attenzione nella giornata di ieri. Dando uno sguardo all’approccio della società brianzola nelle recenti partite di campionato disputate in casa, effettivamente si può azzardare qualche previsione sui tempi di uscita per i biglietti di Monza-Napoli.

Per farvela breve, se vi state chiedendo quando escono i biglietti di Monza-Napoli, è altamente probabile che la vera e propria vendita scatterà oggi o al massimo nella giornata di venerdì. Fondamentale anticiparsi un minimo per dare modo alle Forze dell’Ordine di organizzarsi. Insomma, se siete impazienti di portarvi a casa un ticket per la sfida, fate molta attenzione già in queste ore alla possibile uscita.

Ovviamente c’è attesa anche per il pubblico di casa, ci mancherebbe, ma scommetto che i quesiti su quando escono i biglietti di Monza-Napoli giungano prevalentemente dal settore ospiti in vista dell’uscita.

