Quando esce iOS 17, almeno nella sua prima versione per gli sviluppatori e dopo anche per gli utenti semplici? Oggi 4 maggio siamo quasi ad un mese esatto dal rilascio quasi certo dell’aggiornamento del sistema operativo di Apple. Il perché è presto detto: il prossimo 5 giugno si aprirà la WWDC 2023, ossia la tradizionale conferenza annuale che l’azienda di Cupertino dedica agli sviluppatori ed è da questo palcoscenico che, senza davvero alcun dubbio, l’update sarà presentato per la sua prima volta.

Al keynote di inizio dell’imminente WWDC 2023, sarà di certo Tim Cook e tutto il suo entourage a spiegare le principali novità di iOS 17. Il primo rilascio seguirà nelle ore successive alla presentazione ma sarà destinato ai soli sviluppatori che dovranno di certo iniziare a testare l’esperienza software con le loro applicazioni e soluzioni software di ogni tipo. Dopo qualche settimana, magari proprio all’inizio dell’estate, sarà la volta del primo firmware pubblico per gli utenti finali. La fase di prova dell’aggiornamento prenderà di certo tutta l’estate ed infine l’update globale e definitivo non potrà che trovare la sua migliore finestra temporale di lancio in settembre, in associazione al lancio degli iPhone 15.

Dopo aver chiarito quando esce iOS 17 per gli esperti ma anche per gli utenti semplici, è il caso di concentrarsi sulle 7 novità date ormai per certe per il prossimo aggiornamento. La prima include la possibilità di cambiare la dimensione del carattere della schermata di blocco, la seconda l’opzione di condividere quest’ultima con altri utenti. Dopo l’update poi, gli utenti dovrebbero essere in grado di visualizzare i testi di Apple Music sulla schermata di blocco e pure godere di una nuova interfaccia di Apple Music. Il cambiamento più sensibile dovrebbe ancora riguardare il centro di controllo che subirebbe un vero e proprio restyling nella sua grafica. Per finire, sempre grazie alla prossima fatica software, dovrebbe essere consentito rinominare le cartelle della Libreria app e regolare il cursore della luminosità della torcia, esattamente come si fa per il tasto volume.

