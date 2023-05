Al via la prevendita dei biglietti per 50 Cent a Milano nel 2023. L’artista sarà in concerto nel nostro Paese a grande richiesta, per un’unica data in programma al Mediolanum Forum di Assago per il 22 ottobre. Con lui sul palco Busta Rhymes.

50 Cent annuncia The Final Lap Tour 2023, la tournée di concerti che lo porterà sui principali palchi di tutto il mondo e celebrerà il 20°anniversario del suo rivoluzionario album di debutto, Get Rich or Die Tryin’, l’album che ha fatto la storia dell’hip hop. Il The Final Lap Tour farà tappa in Nord America e poi approderà in Europa. Toccherà città come Toronto, Brooklyn, Atlanta, Houston, Amsterdam, Oslo, Parigi e molte altre.

L’Italia non sarà esclusa da questo lungo giro ed accoglierà 50 Cent a Milano nel 2023 per un’unica grande serata con special guest Busta Rhymes.

Biglietti per 50 Cent a Milano nel 2023

La prevendita ufficiale dei biglietti partirà in anteprima su My Live Nation giovedì 11 maggio alle ore 10:00. Potranno accedere alla pre-sale anticipata solo coloro che sono iscritti al sito di Live Nation. L’iscrizione è gratuita.

La vendita generale dei biglietti sarà aperta venerdì 12 maggio alle ore 10:00 su TicketOne, TicketMaster e VivaTicket.

Prezzi a breve disponibili.