Cresce la preoccupazione, con il trascorrere delle ore, a proposito delle voci su Italia Puglisi morta. Si tratta di rumors che si rincorrono sui social da ormai 24 ore e che purtroppo non stanno facendo emergere smentite di sorta. A differenza di quanto avvenuto con altri personaggi noti al grande pubblico, come abbiamo avuto modo di osservare anche nelle scorse settimane con ulteriori approfondimenti, in questo frangente ci sono più motivi di apprensione. Già, perché i post venuti a galla soprattutto su Facebook sono stati pubblicati apparentemente da persone vicine alla famiglia.

Cosa sappiamo in merito alle voci su Italia Puglisi morta: alcuni riscontri raccolti in mattinata

La prova totale e certa al 100% al momento non c’è, è giusto evidenziarlo, ma come riportato anche da altri siti ci sono buone ragioni per credere alla storia di Italia Puglisi morta. Per chi non sapesse di chi stiamo parlando, la donna in questione è diventata una vera e propria influencer negli anni della pandemia, pubblicando spesso e volentieri utili video su questioni di casa. Il tutto, con toni sempre leggeri, al punto da ottenere un discreto seguito per il suo approccio alla videocamera. Insomma, uno di quei volti che non si fa fatica a prendere in simpatia.

Il rischio che si tratti di una bufala (anche se in questo caso parliamo ovviamente di speranza) c’è sempre in contesti simili. Nonostante siano personaggi conosciuti da tanti italiani, il loro status non consente di ottenere riscontri ufficiali da agenzie di stampa quando succedono cose del genere. Solo nelle prossime ore, grazie anche a fonti locali, capiremo se l’influencer di Messina sia effettivamente passata a miglior vita. Rumors affermano che per lei sarebbe stato fatale un infarto addominale.

Vi terrò aggiornati appena trapeleranno altre conferme o smentite su Italia Puglisi morta, alla luce delle indiscrezioni delle ultime ore.

