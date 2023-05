Il colosso di Seul ha annunciato la One UI 5 Watch, l’ultima versione del suo software One UI per gli smartwatch Samsung Galaxy. Uno smartwatch UI 5 sarà dotato dell’aggiornamento Wear OS 4 che verrà rilasciato per gli orologi Wear OS entro la fine dell’anno, quindi avrà nuove funzionalità, sia di Samsung che di Google.

Stando a quanto riportato da “SamMobile“, la One UI 5 Watch si concentrerà su tre aspetti principali dell’esperienza utente: sonno, forma fisica e sicurezza. I miglioramenti andranno da una migliore comprensione dei vostri schemi di sonno e funzionalità di fitness ampliate ad un sistema SOS aggiornato, anche se l’OEM asiatico ha affermato che non è tutto e che rivelerà ulteriori dettagli sulla One UI 5 Watch in futuro. Quali smartwatch Galaxy riceveranno la One UI 5 Watch (e Wear OS 4)? Bene, i Samsung Galaxy Watch 4, Watch 4 Classic, Watch 5 e Watch 5 Pro riceveranno senz’altro l’aggiornamento, in quanto questi sono gli unici orologi intelligenti del colosso di Seul che eseguono il sistema operativo Wear di Google. Naturalmente, la serie Samsung Galaxy Watch 6, che dovrebbe essere annunciata nella seconda metà dell’anno, dovrebbe arrivare con Wear OS 4 e One UI 5 Watch. In caso contrario, è probabile che il produttore sudcoreano rilasci l’aggiornamento per i nuovi orologi subito dopo la loro messa in vendita (questo perché Wear OS 4 potrebbe non uscire fino a settembre se Google intende rilasciarlo esattamente un anno dopo Wear OS 3, mentre si dice che la serie Samsung Galaxy Watch 6 verrà lanciata a fine luglio).

Prima della sua versione stabile ufficiale, la One UI 5 Watch sarà disponibile per il beta test per gli utenti dei Samsung Galaxy Watch 4 e Watch 5 alla fine di questo mese, sebbene il colosso di Seul non abbia rivelato un elenco di Paesi in cui sarà possibile eseguire il beta test. Vi assicuriamo che vi faremo sapere non appena avremo maggiori dettagli sull’aggiornamento alla One UI 5 Watch, quindi passate a trovarci quanto prima.

