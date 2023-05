I possessori dei Samsung Galaxy S23 potrebbero vivere un mese di maggio denso di novità e belle sorprese. Tutti i dispositivi top di gamma (in ogni loro variante) hanno cominciato a ricevere la patch di sicurezza del corrente mese appunto nelle scorse ore. Per quanto l’update in questione sia già abbastanza importante per la correzione di falle anche gravi, all’orizzonte ci sarebbe anche un secondo rilascio previsto a breve.

L’attuale patch di sicurezza di maggio include circa 70 correzioni di minacce software, tra quelle incluse nel versione del sistema operativo Google e quelle invece presenti nell’interfaccia One UI di Samsung. Procedere all’installazione del corposo pacchetto, permetterà di vedere garantita la piena sicurezza del proprio dispositivo ma non comporterà l’aggiunta di novità per i telefoni supportati. Quest’ultimo compito, al contrario, dovrebbe essere appannaggio esclusivo di un secondo firmware atteso sempre in queste settimane.

Ebbene si, secondo quanto riportato anche dal sito di settore SamMobile, Samsung sarebbe quasi pronta per la distribuzione di un aggiornamento migliorativo per i suoi Samsung Galaxy S23. La fatica software degli sviluppatori avrebbe il compito di migliorare sensibilmente le prestazioni della fotocamera dei telefoni. Secondo quanto trapelato in maniera ufficiosa, l’upgrade consentirebbe di avere foto migliori in condizioni di scarsa illuminazione e soprattutto verrebbe risolto un problema già noto relativo all’HDR: con l’intervento degli sviluppatori, dovrebbe dunque essere possibile ottenere foto migliori in situazioni di contrasto elevato, senza rumore e dunque particolari difetti.

Mentre il rilascio della patch di sicurezza per i Samsung Galaxy S23 è partito nelle scorse ore ore in Europa, del prossimo aggiornamento migliorativo non si conosce ancora la relativa tempistica. Più che probabile è che per la futura attualizzazione software si proceda a partire dalla seconda metà del mese corrente.

Continua a leggere su optimagazine.com