Bisogna fare i conti con nuovi problemi: Iliad non funziona per alcuni clienti oggi 4 maggio e per uno specifico servizio del vettore. Le anomalie seguono il vero e proprio down di martedì 2 maggio e la coda di malfunzionamenti (soprattutto con la connessione di rete) di scena anche nella giornata di ieri. Protagonisti di questo giovedì, al contrario, sono esclusivamente le chiamate in entrata sulle SIM dell’operatore e pure in alcune aree specifiche del nostro paese.

Facciamo il punto della situazione, dunque. Prendendo come riferimento anche la reportistica di segnalazioni del sito Downdetector, possiamo senz’altro dire che nella mattinata di oggi ci sono un paio di centinaia di segnalazioni di utenti con problemi Iliad, almeno al momento di questa pubblicazione. Come già indicato precedentemente, non si tratta di un down diffuso del servizio, ma di difficoltà che riguardano le sole chiamate in entrata che non giungono a destinazione. Per quanto non si tratti di un disservizio di poca importanza, va chiarito che la navigazione in rete o anche l’invio e la ricezione dei messaggi non stanno mostrando alcun errore.

Se Iliad non funziona in questa mattinata del 4 maggio per le chiamate in entrata, va anche detto che l’anomalia non sta neanche riguardare tutto il territorio nazionale. In particolar modo, le regioni più colpite dalle difficoltà sembrano essere quelle del centro-nord, con particolare riferimento alla Toscana. La situazione è in continuo divenire e potrebbe evolversi anche nel giro di pochissimo tempo in meglio, con una soluzione dei problemi evidenziati. Almeno per il momento, Iliad Italia non ha fornito riscontri sulla situazione attuale attraverso uno dei suoi canali ufficiali. Per chiunque desideri avere supporto sulle anomalie in corso, il numero di assistenza telefonico resta il 177 per tutti i clienti dell’operatore; altri strumenti di assistenza sono invece i profili Facebook e Twitter del vettore.

