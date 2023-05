I concerti di Emis Killa nel 2023 infiammeranno l’estate per due motivi: il primo perché il rapper è uno dei più amati della scena contemporanea, il secondo perché il pubblico potrà ascoltare il nuovo album Effetto Notte in uscita il 19 maggio 2023. Un ritorno sulla scena a tutti gli effetti.

I concerti di Emis Killa nel 2023: date e biglietti

Di seguito tutte le date dei concerti di Emis Killa per l’estate 2023:

Domenica 2 luglio 2023 | Fermo @ Arena Villa Vitali

Domenica 9 luglio 2023 | Nichelino (TO) @ Sonic Park Stupinigi, Palazzina di Caccia di Stupinigi

Martedì 11 luglio 2023 | La Spezia @ Piazza Europa

Mercoledì 19 luglio 2023 | Pordenone @ PORDENONE LIVE Parco San Valentino

Giovedi 20 luglio 2023 | Bologna @ BONSAI GARDEN Parco Caserme Rosse

(Pit € 63,95; Posto Unico € 40,25)

Sabato 5 agosto 2023 | Roccella Jonica (RC) @ ROCCELLA SUMMER FESTIVAL Teatro al Castello

Sabato 12 agosto 2023 | Olbia (SS) @ RED VALLEY FESTIVAL Olbia Arena

I biglietti non ancora comunicati saranno disponibili a partire dalle ore 15 di venerdì 5 maggio 2023. Oltre alle date estive, c’è grande attesa per la data evento al Mediolanum Forum di Assago (Milano) del 28 ottobre 2023 con biglietti disponibili a € 30,00 per l’anello centrale C.

Il nuovo album Effetto Notte

Effetto Notte, secondo le prime indiscrezioni, è un concept album in cui ogni canzone è legata all’altra con un sottile filo rosso. Emis Killa ha spiegato che la preparazione dell’album ha richiesto un notevole impegno sia nella scrittura che nella produzione, visto che ogni traccia è stata curata sia nell’arrangiamento che nel testo.

Nel disco troveremo un mood altalenante in cui incontreremo euforia ma anche momenti di stallo, fino ai ripensamenti. Per questo e altri motivi Emis Killa ha descritto “Effetto Notte” come “il disco più importante della mia carriera”.

