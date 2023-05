Esce il 5 maggio Italodisco dei The Kolors, un brano che rappresenta l’upgrade del percorso pop della band. Lo racconta Stash Fiordispino, parlando della genesi del pezzo, un pezzo che ha preso vita in poche ore mentre cercava un suono nuovo che potesse segnare una nuova fase artistica per il gruppo, senza snaturarlo.

Italodisco dei The Kolors è un singolo particolarmente importante per la band guidata da Stash Fiordispino. Da un lato segna il ritorno dei The Kolors in radio con un singolo inedito, dall’altro una nuova era musicale avviata con la firma del contratto con Warner Music, dopo tanti anni in Universal Music.

“ITALODISCO è venuta fuori in poche ore mentre si cercava un suono nuovo, che risultasse l’upgrade del nostro percorso pop”, spiega Stash che ha sempre fatto dell’innovazione una delle sue sfide. E il nuovo singolo non fa eccezione.

“Innovare nel pop è sempre una grande sfida. Mentre provavamo il moog in studio è partito un arpeggiatore che ci ha subito stimolato il ricordo di quel suono tutto italiano che è da sempre per noi il suono eterno dell’elettronica. La semplicità di quel synth in levare, unita alla scrittura del testo e delle melodie figlie dei giorni nostri, hanno dato vita a ITALODISCO“, ha raccontato l’artista.

Italodisco è stato scritto da Stash e Davide Petrella, e prodotto da Stash, Zef e Starchild; è un omaggio al genere che negli anni ’80 ha portato l’Italia ad essere un punto di riferimento per la musica elettronica.