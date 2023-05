Il Samsung Galaxy S23 FE non dovrebbe essere in discussione e che, tra l’altro, presenterà una fotocamera principale aggiornata rispetto al suo predecessore, il Samsung Galaxy S21 FE. Stando a quanto riportato da “galaxyclub.nl“, il device presenterà una fotocamera da 50MP, la stessa già vista a bordo dei Samsung Galaxy S22 e S23.

La configurazione multimediale non sarà quella dell’attuale portabandiera, ma il salto sarà comunque di un certo rilievo rispetto ad 12MP del Samsung Galaxy S21 FE (che comunque scatta foto ragguardevoli per certi versi). Non ci sono informazioni nemmeno per quanto riguarda la fotocamera frontale, fermo restando che il modello precedente ha un sensore da 32MP, mentre i Samsung Galaxy S22 e S23 vantano rispettivamente sensori da 10 e 12MP.

La fonte riferisce anche che vedremo debuttare il Samsung Galaxy S23 FE per la fine dell’anno, a distanza di qualche mese dai Samsung Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5 (comunque in linea con le tempistiche di lancio della gamma “FE”). Il dispositivo dovrebbe essere spinto dal processore Exynos 2200, con 6/8GB di RAM e 128/256GB di storage interno (un comparto hardware importante e che consentirà al dispositivo di offrire prestazioni adeguate). L’abbiamo aspettato tanto tempo e finalmente il suo momento potrebbe essere sempre più vicino: il Samsung Galaxy S23 FE consentirà ai suoi acquirenti di fruire delle principali caratteristiche dei top di gamma del colosso di Seul ad un prezzo decisamente abbordabile (l’anno scorso il device è mancato, probabilmente per la crisi mondiale dei chip che ha costretto il produttore asiatico ad alcune scelte forzate per cui, in altre situazioni, non avrebbe optato). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com