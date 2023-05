Il 3 maggio 1969 all’aeroporto di Toronto-Pearson atterrano Jimi Hendrix, il promotore Ron Terry e l’entourage composto da Gerry Stickells e Tony Ruffino. Ruffino, all’atterraggio – la Experience si è esibita il giorno prima a Detroit – consiglia a Hendrix di liberarsi da eventuali stupefacenti nascosti nel bagaglio, ma il chitarrista di Hey Joe assicura di essere pulito.

Scesi dall’aereo, Hendrix e i suoi appoggiano i bagagli sul tavolo della dogana. Alle 9:30 un agente rinviene nel bagaglio di Jimi alcune sostanze che hanno tutta l’aria di essere hashish ed eroina, e scattano i controlli. Arrivata da un laboratorio mobile allestito per l’occasione, alle 13:30 il detective Harry Midgley dichiara Jimi Hendrix in arresto e lo trattiene presso l’aeroporto.

Gli verranno prese le impronte digitali e scattate fotografie di rito, e nel mentre Gerry Stickells comunica la sua preoccupazione per la prossima tappa dell’Experience. Quella sera, infatti, Jimi e i suoi sono attesi ai Maple Leaf Gardens, e il suo arresto potrebbe creare un casino. Come ricorda John McDermott in Hendrix, Setting The Record Straight (1992), il detective dell’aeroporto gli confessa che i suoi figli hanno acquistato il biglietto del concerto: “Mi uccideranno se non tiro fuori Hendrix”, ma nel frattempo arrivano pressioni anche dallo staff del Gardens che di certo non riuscirebbe a gestire una folla inferocita per l’annullamento del concerto.

Hendrix viene rilasciato dietro il pagamento di una cauzione da 10mila dollari. Oggi i documenti di quel giorno, ovvero il documento di arresto compilato dalla polizia e firmato da Hendrix, sono stati venduti all’asta per 14mila dollari. Quella sera stessa Hendrix, rilasciato alle ore 20, viene scortato dalla polizia fino al luogo del concerto e gli agenti presidiano la location. Durante l’esibizione, Jimi si scatena sul palco, scherza col pubblico e non fa certo mancare il suo grande spettacolo.

Continua a leggere su optimagazine.com