Di recente, OnePlus ha lanciato gli auricolari true wireless OnePlus Nord Buds 2. Tuttavia, pare che la società non abbia alcuna intenzione di fermarsi a questo modello; infatti, sembra si sia messa a lavoro su un nuovo paio di auricolari a marchio Nord. Le ultime novità giungono dalla certificazione SIRIM della Malesia, che conferma che le prossime cuffie avranno il nome di OnePlus Buds Nord 2R, per quanto riguarda il mercato malese. Per chi ancora non fosse a conoscenza, SIRIM è un organismo di regolamentazione malese, che certifica vari prodotti elettronici; la quotazione SIRIM delle OnePlus Nord Buds 2R significa che le true wireless hanno ricevuto l’approvazione normativa nel Paese.

Malgrado tale certificazione non sveli nessun dettaglio circa le caratteristiche e le specifiche degli auricolari, il tipster Mukul Sharma ha riferito che la produzione in serie delle OnePlus Nord Buds 2R è già iniziata. In aggiunta, suggerisce che questi auricolari true wireless potrebbero essere lanciati in India e in contemporanea all’atteso smartphone OnePlus Nord 3 5G. Molto probabilmente le prossime OnePlus Buds Nord 2R, con il numero di modello OnePlus E510A, corrisponderanno ad una versione ridotta delle OnePlus Nord Buds 2, proprio già accaduto con le Buds Pro 2R, leggermente ridotte rispetto alle Buds Pro 2. Per adesso, risultano sconosciute sia le specifiche che le caratteristiche delle OnePlus Nord Buds 2R. Con molta probabilità, verranno lanciate in India (forse anche nel mercato globale) il prossimo mese di giugno, dato che si vocifera che anche lo smartphone OnePlus Nord 3 verrà lanciato nello stesso periodo.

Detto questo, andiamo a vedere insieme quali sono le specifiche delle OnePlus Nord Buds 2, giusto per farci un’idea su cosa aspettarci dalle prossime OnePlus Nord Buds 2R. Le recenti cuffie Buds 2 mostrano un design semi-in-ear, con stelo piatto e auricolari in silicone e certificati IP55, che le rende resistenti all’acqua e alla polvere. Lato audio, sono dotate di un driver dual dynamic titanium da 12,4mm, con cancellazione attiva del rumore fino a 25dB. L’algoritmo di miglioramento dei bassi BassWave assicura un’esperienza di ascolto equilibrata, mentre i doppi microfoni offrono una qualità chiara durante le chiamate. Le cuffie supportano Dolby Atmos, Dirac Sound tuning e equalizzatore sound master. Infine, le Nord Buds 2 sono alimentate da un’unità batteria da 480mAh, cui durata totale è di 36 ore con la custodia di ricarica, e supportano anche la ricarica rapida tramite porta USB-C.

