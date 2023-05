Marco Predolin lascia l’Isola dei Famosi. L’annuncio è arrivato via social a pochi minuti dal termine della puntata ed è stata confermata in diretta dalla padrona di casa che ha salutato il suo naufrago in fretta e fuga. Nessuna spiegazione riguardo a questo abbandono se non una scusa di non precisati problemi di salute a cui il pubblico non ha creduto.

In molti ieri sera si sono chiesti il perché di questo abbandono e i più cattivi si sono detti certi che si tratti di una scusa solo per via di quello che è successo in questi ultimi giorni. Marco Predolin ha avuto modo di discutere un po’ con qualche suo collega naufrago e in molti lo hanno etichettato come cattivo reo di predicare bene e razzolare male fino a che non è arrivata la notizia dell’abbandono, ma cosa è successo davvero?

A spiegarlo è stato proprio Marco Predolin che dopo l’abbandono annunciato all’una di notte, è entrato in possesso del suo telefono e sui social ha parlato di questi presunti problemi di salute che lo stanno riportando in Italia. Secondo quanto racconta il conduttore sembra proprio che le sue analisi non siano risultate buone almeno non tanto da permettergli di continuare a rimanere sull’Isola senza mangiare adeguatamente.

Ecco cosa ha scritto Marco Predolin: “Ci tengo a precisare che uscire NON È STATA UNA MIA DECISIONE ma una decisione della produzione in seguito ad esami del sangue che hanno evidenziato la mia non idoneità a continuare a sostenere mancanza di cibo forzata”.

Ecco il messaggio integrale: