Siamo ormai agli sgoccioli di Luce dei tuoi Occhi 2 e già la prossima settimana, mercoledì 10 maggio, si andrà in scena con la penultima puntata, cosa succederà e come finirà la fiction questa volta? Chi ha seguito Emma e i suoi in queste settimane sa bene che la donna ha rimesso insieme i pezzi della sua vita o, almeno, credeva di averlo fatto fino a quando non ha bussato alla porta Petra con al suo seguito la figlia che Emma stava disperatamente cercando.

Da quel momento tutto è cambiato nella sua vita e le cose potrebbero ancora peggiorare visto che Petra nasconde qualcosa che non è ancora venuto a galla e che potrebbe travolgere tutto e tutti cominciando proprio da Emma. Cosa succederà nella penultima puntata di Luce dei Tuoi Occhi 2? Di tutto visto che Roberto si ritroverà in ospedale dopo che una macchina lo investirà.

Secondo quanto si legge nella trama del 10 maggio Emma è incredula per l’incidente avvenuto a suo fratello Roberto che finisce in ospedale in stato d’incoscienza impossibilitato a svelarle i motivi che lo avevano spinto a voler incontrare Petra. La donna decide di affrontare direttamente Petra ma la loro conversazione viene interrotta da Armando, che gentilmente la manda via.

Petra sembra costretta ad allontanarsi da Vicenza portando con se la figlia Diana: quello che sa Roberto e che potrebbe rivelare alla sorella, è troppo grave e le metterebbe in pericolo. Per fortuna Roberto è ancora incosciente, ma che succede se si risveglia? La risposta arriverà proprio nella prossima puntata della fiction ma fino ad allora il pubblico avrà a che fare con quella in onda oggi, 3 maggio, in cui Diana troverà una lettera che Petra le aveva scritto tempo prima e che la fa infuriare.

Emma sente la necessità di proteggere Enrico, convinta che Petra si stia approfittando della sua generosità ma presto dovrà scontrarsi con un’altra verità: sua madre Paola non ha mai troncato i rapporti con il fratello Roberto ed è anche riuscita a fargli avere un permesso premio.