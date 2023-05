Tra le offerte odierne di Amazon non potevamo non prendere in considerazione quella riguardante l‘iPhone 14 nero da 128GB di memoria interna. Il modello Mezzanotte infatti si presenta con uno sconto davvero importante che potrebbe non poco stuzzicare qualche utente ancora indeciso sull’acquisto. Questo è un periodo molto favorevole per l’acquisto di uno degli smartphone targati Apple che appartengono all’ultima generazione di flagship.

Del tutto inaspettato l’abbassamento del prezzo per iPhone 14 su Amazon ad inizio maggio: dati aggiornati oggi

Altra promozione accattivante, dopo quella della scorsa settimana. Come si può notare su Amazon ci sono molti sconti a riguardo e senza dubbio tra i più allettanti ritroviamo quello riguardante l’iPhone 14 nero da 128GB di memoria interna. Questo dispositivo infatti si ritrova con uno sconto del 19% applicato sul prezzo consigliato in precedenza di 1029 euro, quello da listino. Ecco quindi che il risultato finale è molto interessante perché si è arrivati alla cifra di 837,99 euro.

Apple iPhone 14 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di...

Il risparmio, solo rispetto a pochi mesi fa, è davvero di spicco e può essere l’occasione giusta per avere finalmente tra le mani questo dispositivo di stampo Apple. Ricordiamo come la disponibilità sia immediata, ma le scorte potrebbero diminuire in poco tempo e quindi è consigliabile affrettare i tempi d’acquisto se si ha intenzione di avere tra le mani questo iPhone 14 nero da 128GB di memoria interna. La consegna è gratuita e nel giro di pochi giorni arriverà direttamente nelle vostre case. Grazie ad Amazon si ha poi la possibilità di pagare a rate ed in questo modo si potrà dilazionare la spesa nel tempo.

Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche, ricordiamo come questo iPhone 14 nero da 128GB sia dotato di display Super Retina XDR da 6,1 pollici protetto dal Ceramic Shield, vetro più resistente per smartphone presente in circolazione. Il sistema fotocamere è più evoluto e permette scatti di qualità in ogni condizione di luce. Non manca il processore A15 Bionic con GPU 5-core per prestazioni fulminee. Infine è stata migliorata anche la batteria che permette una durata per tutto il giorno fino a 20 ore di riproduzione video.

Continua a leggere su optimagazine.com