Svariati Samsung Galaxy a breve non potranno più ricevere aggiornamenti software. Raggiunta una certa età, infatti, determinati dispositivi non potranno godere di ulteriore supporto software, come sempre avviene in queste circostanze. Insomma, se da un lato va affrontato il discorso relativo a modelli come i Samsung Galaxy S20, purtroppo esclusi da quelli che potranno toccare con mano upgrade di un certo peso in futuro secondo quanto riportato ieri, allo stesso tempo non dobbiamo dimenticare quelli che a stretto giro verranno totalmente esclusi dal discorso delle patch mensili o trimestrali.

Moltissimi Samsung Galaxy presto senza aggiornamenti: prima lista da valutare con attenzione

Quali sono le valutazioni da fare a maggio 2023? Come riporta SamMobile, il discorso sui Samsung Galaxy va scisso tra smartphone e tablet. Nel primo caso, Samsung pare aver appena terminato il supporto per tre telefoni. Stiamo parlando dei vari Galaxy A40, Galaxy A20 e Galaxy A10, che sono stati lanciati sul mercato nel 2019. Ecco perché quanto venuto a galla in queste ore rappresenta in qualche modo una sorta di monito anche per chi si ritrova con un Samsung Galaxy S10, fermo restando che quest’ultima serie al momento non appaia in alcuna lista.

Passando ai tablet, il discorso secondo le fonti che si sono esposte sull’argomento in giornata va esteso a prodotti come il Samsung Galaxy Tab S5e (SM-T72x) e il Galaxy Tab A 10.1 (SM-T51x) e il Galaxy Tab A con S Pen (SM-P205x). Attenzione, però, perché il produttore coreano già in passato ha dimostrato di non mollare del tutto i propri dispositivi e che eventuali patch di sicurezza urgenti vedranno comunque la luce. Vedere per credere quanto avvenuto nel 2022 coi Samsung Galaxy S6.

Insomma, indicazioni di massima quelle di oggi, ma sempre con un minimo di flessibilità per chi si ritrova con Samsung Galaxy più datati.