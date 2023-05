Ci sono ancora alcuni problemi Iliad che si registrano in questo mercoledì 3 maggio. Nella giornata di ieri 2 maggio, l’operatore è stato interessato da un vero e proprio down nel pomeriggio per quanto riguarda il servizio di chiamate vocali ma anche quello di rete. Nella serata poi, le anomalie sono andate scomparendo. Ad oggi, alcuni malfunzionamenti tuttavia permangono ed è impossibile non tenerne conto.

Alle 9:30 di questo mercoledì di inizio mese, anche la piattaforma Downdetector segnala qualche centinaio di alert di utenti impossibilitati ad utilizzare al meglio tutti i servizi dell’operatore. In alcuni casi, i problemi Iliad continuano a riguardare la qualità delle chiamate, in altri invece la bontà della connessione di rete per quanto riguarda le SIM mobile. Al contrario, per la fibra di casa pure interessata da difficoltà nel pomeriggio di ieri, le cose sembrerebbero essere state del tutto risolte. Le difficoltà sembrano riguardare un’ampia fascia geografica, in particolare del centro e nord Italia. La situazione è in continuo divenire naturalmente: tuttavia è possibile far rientrare proprio i problemi nella normale coda di difficoltà dopo il down della giornata appen trascorsa. Insomma, è più che probabile che, con il prosieguo della giornata, le cose migliorino su tutti i fronti fino ad un completo ritorno alla normalità.

Chiunque sia ancora interessato quest’oggi dai problemi Iliad potrà fare ricorso all’assistenza dell’operatore. Quest’ultima risponde al recapito dedicato 177, gratuito per tutti i clienti del vettore. L’orario di attività per ottenere una risposta dagli operatori va dalle 8 alle 22, tutti i giorni della settimana. Per ottenere aiuto per le correnti anomalie e anche per altro, è possibile anche sentire il team social del vettore su Facebook e Twitter. Personale dedicato risponderò alle richieste degli utenti dal lunedì al venerdì, dalle 09 alle 18.

