Città in fiamme, titolo originare City on Fire, è la nuova serie basata sull’omonimo romanzo di Garth Risk Hallberg, che si appresta a debuttare su Apple TV+. Composta da 8 episodi, i primi tre saranno disponibili a partire dal 12 maggio, mentre gli altri saranno svelati a cadenza settimanale fino al 16 giugno.

Città in fiamme è scritta da Josh Schwartz e Stephanie Savage, già artefici dei successi di Gossip Girl e The O.C., che sono anche i produttori esecutivi.

Città in fiamme – Trama

La serie è ambientata nel 2003. Il 4 luglio, Samantha, una studentessa della New York University viene aggredita e uccisa a Central Park. Un gruppo di suoi amici si stava esibendo in un concerto nel suo locale preferito quando si allontana per incontrare qualcuno, dicendo che sarebbe tornata da lì a poco. Ma i suoi amici non la rivedranno più. Le prove per gli inquirenti sono scarse e non ci sono testimoni. Mentre sono in corso le indagini sull’omicidio di Samantha, si verificano in città una serie di misteriosi incendi, che sembrano collegati alla ragazza assassinata e ad esponenti del mondo della musica. Al centro della storia c’è una ricca famiglia i cui membri nascondono molti segreti.

Città in fiamme – Cast

Wyatt Oleff è Charlie, un amico di Samantha (Chase Sui Wonders) che ha perso il padre tre anni prima, durante l’attentato alle Twin Towers e ora cerca in tutti i modi di svelare il mistero che si cela dietro l’uccisione della ragazza.

Il resto del cast è composto da: Xavier Clyde (Mercer). Jemima Kirke (Regan), Nico Tortorella (William), Ashley Zukerman (Keith), Max Milner (Nicky Chaos), Alexandra Doke (Sewer Girl), Omid Abtahi (Detective Ali Parsa), Kathleen Munroe (Detective PJ McFadden) e John Cameron Mitchell (Amory).

