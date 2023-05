Alessandro D’Alatri è morto: addio al regista, sceneggiatore e autore romano, che ci lascia a 68 anni.

Secondo quanto si apprende, sarebbe morto per malattia, ma non si conoscono molti dettagli al riguardo.

Vincitore di due David di Donatello, D’Alatri aveva diretto pellicole come Americano rosso (1991), Senza pelle (1994), I giardini dell’Eden (1998), Casomai (2002) e La febbre (2005). Ha debuttato giovanissimo nei film Il ragazzo dagli occhi chiari di Emilio Marsili (1968) e l’anno seguente ha recitato ne Il giardino dei Finzi Contini di Vittorio De Sica.

Negli ultimi anni si era dedicato al piccolo schermo, firmando i televisivi: I Bastardi di Pizzofalcone (dai romanzi di Maurizio De Giovanni), Il Commissario Ricciardi (De Giovanni) e Un Professore, tutte fiction per Rai1.

Alessandro D’Alatri aveva anche diretto diversi videoclip musicali per diversi artisti, quali Articolo 31 (Non è un film, 2001), Elisa (Heaven Out of Hell, 2001), Negramaro (Mentre tutto scorre, 2005), Laura Pausini (Invece no, 2008) e Renato Zero (Ancora qui, 2009 – Alla fine, 2013).

Nel 1991, D’Alatri ha vinto il David di Donatello come migliore regista esordiente per i film Americano Rosso. Nel 1995 aveva invece portato a casa quello per la migliore sceneggiatura per Senza Pelle. Per i due film aveva ricevuto anche, rispettivamente, nel 1992 il prestigioso Ciak d’oro per la migliore opera prima e quello per la migliore sceneggiatura, nel 1995.

Sui social diverse personalità del mondo dello spettacolo lo hanno ricordato. Tra loro, Lino Guanciale, che ha lavorato con lui nelle prime due stagioni de Il Commissario Ricciardi:

“Per me sei questo. Il mio Maestro sorridente, il mio amico pronto a sciogliere in un abbraccio ogni tensione. E in quell’abbraccio resto, adesso, attonito e disarmato. Ti voglio bene. Ti voglio bene, Ale.”

