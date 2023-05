Il colosso di Seul ha rilasciato un nuovo aggiornamento software per la serie Samsung Galaxy S23. Il nuovo upgrade porta la patch di sicurezza di maggio 2023 sui Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra: si tratta di un piccolo aggiornamento che è in fase di lancio in Europa fin da ora. Tuttavia, l’upgrade potrebbe presto essere rilasciato in altri Paesi.

Come riportato da “SamMobile“, l’ultimo aggiornamento software per i Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra viene fornito con la versione firmware S91xBXXS1AWD1. La release è attualmente disponibile in Europa, ma prevediamo che si espanda rapidamente in altri mercati quanto prima. L’upgrade porta la patch di sicurezza di maggio 2023 che corregge oltre 70 falle di sicurezza, come documentato oggi da Samsung. Se possedete uno smartphone della serie Samsung Galaxy S23 e vivete in Europa, ora potete verificare l’aggiornamento della sicurezza di maggio 2023 accedendo a “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Dovrete stare attenti a verificare che la percentuale di carica residua della batteria sia superiore al 50% prima di procedere all’installazione, avendo anche cura di effettuare un backup dei vostri dati da ripristinare qualora dovesse rendersi necessario.

Si diceva che un aggiornamento rilasciato a maggio 2023 avrebbe migliorato le prestazioni della fotocamera in condizioni di scarsa illuminazione per la serie Samsung Galaxy S23. Tuttavia, questo upgrade ha una dimensione di download di soli 350MB, quindi non siamo sicuri che si tratti dello stesso aggiornamento di cui si vociferava qualche settimana fa. Forse il colosso di Seul rilascerà un altro aggiornamento alla fine di questo mese per migliorare le prestazioni della fotocamera. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

