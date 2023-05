La serie Samsung Galaxy S24 potrebbe deludere le aspettative di chi si aspetta una grossa rivoluzione nel design dei top di gamma futuri. Piuttosto, il produttore starebbe progettando di omologarsi a quanto già visto per i Samsung Galaxy S23 e la cosa, a dire la verità, neanche stupisce troppo.

L’informatore @Tech_Reve, molto attivo su Twitter, ha appena pubblicato un cinguettio in cui si concentra proprio sull’aspetto della scocca posteriore di ognuno dei successori del Samsung Galaxy S23. Ebbene, ogni modello atteso per l’anno prossimo sarebbe identico a quello ora in commercio (almeno nell’aspetto). Proprio con il Samsung Galaxy S23, i sensori della fotocamera principale sono stati dislocati singolarmente, contornati da singoli anelli. Ebbene, per la prossima serie ammiraglia, nulla dovrebbe cambiare esteriormente per ogni variante standard, Plus e Ultra prevista.

Nei precedenti Samsung Galaxy S21 e S22, va ricordato che i sensori della fotocamera principale posta sul retro del telefono trovavano posto in un’isola dedicata. Proprio con il Samsung Galaxy S23 si è passati alle unità non raccolte in alcuna sezione ma contornate solo da anelli metallici. Per il Samsung Galaxy S24 si andrebbe nella stessa e identica direzione, vista anche l’abitudine di Samsung di mantenere almeno per un paio di anni alcune scelte di stile.

Se il design dei prossimi Samsung Galaxy S24 non dovrebbe stupirci per mancanza di innovazione, le novità non mancheranno lato hardware rispetto alla serie Samsung Galaxy S23. Una di queste, di certo la più dibattuta, prevede l’utilizzo del processore Exynos 2400. La soluzione proprietaria con tecnologia di fabbricazione a 4 nm, CPU a 10 core e GPU Xclipse basata su AMD RDNA2 a 12 core si affiancherebbe all’alternativa Qualcomm Snapdragon Tutti i modelli Galaxy S24 potrebbero avere almeno 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna minima.

