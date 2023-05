L’ultimo aggiornamento di Samsung all’app Expert RAW sembra aver aggiunto la modalità astrografia alla serie Samsung Galaxy S21. Il Samsung Galaxy Z Fold 4 supporta anche la modalità con Expert RAW versione 2.0.09.1, rilasciata sul Galaxy Store alla fine della scorsa settimana.

Il colosso di Seul aveva confermato alcuni mesi fa che avrebbe portato la modalità astrofotografia su dispositivi diversi dagli smartphone Samsung Galaxy S22 e S23. L’elenco dei device idonei include i Samsung Galaxy S20, Note 20 e Note 20 Ultra e tutti i telefoni Galaxy Z Fold (tranne l’originale). Con i Samsung Galaxy S21 e Z Fold 4 che ottengono la funzione con l’ultimo aggiornamento, supponiamo che anche gli altri dispositivi idonei lo riceveranno presto. La modalità astrofotografia vi aiuterà a puntare la fotocamera del telefono verso il cielo notturno per ottenere scatti di alta qualità che catturano le stelle e le costellazioni, a condizione che i cieli siano sereni e non rovinati dall’inquinamento nella vostra zona. Expert RAW individua anche la posizione delle costellazioni per aiutarvi nell’individuare il punto di interesse, potendo anche impostare un tempo di esposizione compreso tra quattro e dieci minuti.

Se possedete un Samsung Galaxy Z Fold 4 o un S21, dovreste essere in grado di scaricare l’ultimo aggiornamento Expert RAW dal Galaxy Store. L’app stessa dovrebbe anche avvisarvi che è disponibile un aggiornamento quando la aprite. Una volta installata, basta toccare l’ultimo pulsante in alto a destra dello schermo per iniziare a scattare foto astronomiche. Fateci sapere se siete riusciti facilmente ad ottenere scatti di una certa importanza, magari anche condividendoli con noi. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com