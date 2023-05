Imma Tataranni 2 torna in onda su Rai1 oggi, 2 maggio, ancora in replica dando il via al secondo ciclo di episodi andati in onda lo scorso autunno 2022 quasi un anno dopo la prima parte. All’epoca i fan di Vanessa Scalera hanno pagato lo scotto della pandemia e dello slittamento delle riprese ma adesso con le repliche avranno modo di vedere tutto d’un fiato seguendo così il discorso delle famose foto di Calogiuri e Imma che arriveranno dritte dritte sul telefono di Pietro.

Ad andare in onda oggi, 2 maggio, sarà proprio la replica dell’episodio dal titolo Il Peso dell’anima in cui Pietro, ricevute le foto della moglie e del suo collega, proverà a mettere insieme i pezzi non senza dirlo ad Imma. Quest’ultima, intanto, si ritroverà con in casa alcuni amici proprio mentre durante una Processione un uomo viene ucciso.

In una strada secondaria Antonio Santomassimo è stato ucciso. Si tratta di un ex dipendente della FIAT in pensione da un anno che è stato strangolato nella propria auto con una corda, cosa è successo davvero?

Intanto, le stesse foto arrivate a Pietro sono giunte anche a Vitali che comprende che si tratta di una macchina orchestrata a regola d’arte per infangare la Procura proprio adesso che si è ad un passo da Romaniello (affiliato al clan Mazzocca) per associazione criminale di stampo mafioso. Proprio per questo chiederà ad Imma e Calogiuri un po’ di discrezione per non rovinare tutto ad un passo dal successo.

Anche in questo nuovo episodio in replica di Imma Tataranni 2 non mancheranno i problemi per la protagonista che si ritroverà così a tenere testa agli uomini della sua vita, riuscirà a nascondere l’attrazione che prova per il suo collega?