Ed Sheeran lascia la musica? L’indiscrezione arriva dal processo che il cantautore sta affrontando per rispondere del reato di violazione del copyright.

La rivelazione choc è arrivata lunedì ed è stata riportata da Mail Online. Secondo il quotidiano britannico, l’artista avrebbe detto: “Se ciò accade mi fermo, ho finito”. E ancora: “Trovo davvero offensivo dedicare tutta la mia vita a essere un artista e un cantautore e avere qualcuno che lo sminuisca”.

Il “ciò” di “accade” è riferito ovviamente alla possibilità di essere ritenuto colpevole. Il cantautore, ricordiamolo, sta affrontando il processo per rispondere all’accusa di plagio su un brano di Marvin Gaye a seguito della denuncia di Ed Townsend.

Il processo per plagio

Come è ben noto, Ed Sheeran è stato accusato di plagio da Ed Townsend. Quest’ultimo è co-autore del brano Let’s Get It On insieme al compianto Marvin Gaye, e secondo l’accusa Ed Sheeran avrebbe copiato delle parti della canzone per usarle nella sua Thinking Out Loud.

Ancora, secondo l’avvocato dell’accusa Ben Cramp le due canzoni risulterebbero “sorprendentemente somiglianti” e Ed Sheeran, addirittura, si sarebbe tradito eseguendo un mash-up tra i due brani durante un concerto. In aula Ed Sheeran e i suoi avvocati respingono ogni accusa.

L’artista, piuttosto, sostiene che “la maggior parte delle canzoni pop può adattarsi alla maggior parte delle canzoni pop” e aggiunge che sarebbe stato “un idiota” se avesse eseguito un mash-up di fronte a 20mila persone per tradirsi. Il processo vede interpellati anche esperti e periti che stanno analizzando i due brani.

Ancora, secondo l’accusa Ed Sheeran avrebbe plagiato il brano di Marvin Gaye nel ritmo e in una sequenza di quattro accordi. Il cantautore, quindi, avrebbe minacciato di abbandonare la musica se dovesse risultare colpevole.

