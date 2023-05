I dettagli relativi all’aggiornamento di maggio per i Samsung Galaxy sono stati appena rivelati dal produttore nel suo consueto bollettino mensile. Vale la pena dunque soffermarsi su quali sono i miglioramenti introdotti dagli sviluppatori Google in primis per la versione del sistema operativo ma anche quelli di Samsung, in riferimento all’interfaccia One UI.

La patch di sicurezza di maggio 2023 include correzioni per 72 falle di sicurezza messe in evidenza sia negli smartphone Samsung Galaxy che nei tablet. Ben sei di queste vulnerabilità sono state definite critiche, 56 invece ad elevato livello di criticità e, per finire, altri 10 bug sono stati etichettati come di pericolosità moderata.

Per il momento, l’aggiornamento di maggio è giunto solo sul Samsung Galaxy S10e ma si presume che, nelle prossime ore e anche giorni, l’update raggiungerà sempre più device del produttore sudcoreano. Le falle risolte e già enumerate risolvono problemi di sicurezza per il FactoryTest, ActivityManagerService, nel file di registro, in Theme Manager, GearManagerStub e nell’app Tips. Altre soluzioni investono il modem Shannon presente nei modelli con processore Exynos, nel bootloader, nel framework di telefonia, nelle impostazioni di chiamata e nel controllo degli accessi AppLock. Insomma, per tutto quanto appena evidenziato, risulta fondamentale provvedere all’adeguamento software mensile, non appena la patch sarà disponibile per il proprio telefono.

Rispetto a quanto già ampiamente detto, ecco che ulteriori dettagli sulle correzioni apportate dall’aggiornamento di maggio sono disponibili sul sito di Samsung, nella pagine dedicata al bollettino del corrente mese. Otterranno di certo l’attuale adeguamento tutti i Samsung Galaxy più recenti che hanno diritto a patch mensili di sicurezza. Al contrario, device più datati potrebbero saltare l’attuale appuntamento perché inclusi nel programma di rilasci trimestrali. Ad ogni modo, la disponibilità del pacchetto potrà sempre essere verificata attraverso le impostazioni del proprio telefono o tablet in qualsiasi momento.

