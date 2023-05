Arriva dalla Corea del Sud la nuova serie tv sci-fi che debutterà su Netflix il prossimo 12 maggio. Black Knight conferma la grande attenzione che la piattaforma di streaming dedica al k-drama. La serie, creata da Cho Ui-seok, Shin Yeon-ju e Kim Hyun-deok, è ispirata al webtoon creato da Lee Yoon-gyun “Delivery Knight“.

La storia di Black Knight si svolge nel 2071, in un futuro distopico in cui la Corea del Sud è stata devastata dall’inquinamento e sta pagando le conseguenze del cambiamento climatico. Solo l’1% della popolazione del Paese asiatico è riuscito a sopravvivere e chi è ancora in vita non può fare a meno di un respiratore.

In questo scenario apocalittico, un ruolo importantissimo per la sopravvivenza degli esseri umani è giocato dai fattorini, i “cavalieri delle consegne”. Black Knight segue le gesta di uno di essi, “5-8“, che ha eccezionali doti di combattimento e una profonda conoscenza delle arti marziali.

“In un futuro distopico devastato dall’inquinamento, la sopravvivenza dell’umanità intera dipende da un gruppo di corrieri… decisamente atipici” si legge nella sinossi di Netflix.

La serie TV è interpretata, tra gli altri, da Kim Woo-bin (“Inheritors”), Song Seung-heon (“Voice 4”), Esom (“Taxi Driver”) e Kang You-seok (“Payback”).

Guarda il trailer ufficiale di Black Knight