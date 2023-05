Inizia nel migliore dei modi il mese di maggio per il Samsung Galaxy S21, considerando il fatto che da alcune ore a questa parte risulta in distribuzione un nuovo aggiornamento per coloro che negli ultimi due anni hanno deciso di acquistare modelli appartenenti a questa serie. Confermando quanto riportato alcune settimane fa con un altro articolo, dunque, il produttore coreano si sta impegnando senza sosta per migliorare l’esperienza di utilizzo dei clienti. Soprattutto per quanto concerne un aspetto molto delicato come quello della fotocamera secondo quanto raccolto in mattinata.

Importanti miglioramenti per la serie Samsung Galaxy S21: aggiornamento dedicato alla fotocamera in arrivo

Per quale motivo parlo di sensibili miglioramenti per il Samsung Galaxy S21? Da alcune ore SamMobile conferma l’avvio della diffusione di un nuovo aggiornamento dedicato alla fotocamera. In particolare, Samsung pare aver finalmente introdotto il supporto per l’astrofotografia sui vari Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra tramite l’app Expert RAW. Si tratta di una funzione che abbiamo osservato per la prima volta sulla serie dei Samsung Galaxy S22 nei mesi scorsi, che non a caso ha ottenuto non pochi consensi tra coloro che hanno avuto modo di testarla.

In particolare, la modalità astrofotografia consente agli utenti di scattare foto a lunga esposizione delle stelle e del cielo, ottenendo un risultato finale decisamente migliorato rispetto a quanto avveniva in passato in quei determinati contesti. Tutti si aspettavano che questo plus potesse arrivare anche sulla serie Samsung Galaxy S21 e Galaxy S20 con l’aggiornamento One UI 5.1, ma così non è stato.

Probabile che gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S21 qui in Italia possano ricevere l’aggiornamento in questione tramite la patch di maggio, secondo le informazioni venute a galla fino a questo momento. Che idea vi siete fatti in merito?

