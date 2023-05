Ai pulsanti con le reaction sui social si dovrebbero aggiungere quelli delle risposte automatiche, come “ok boomer” e “invidia”, dato che da qualche tempo anche il concertone romano del 1° maggio è motivo di feroci divisioni. Nei fatti, diversi anni fa la festa dei lavoratori veniva celebrata in piazza San Giovanni con un prontuario di artisti del mondo indie e alternative, con il super big atteso a fine serata – ci siamo beccati gli Oasis, gli Iron Maiden, Melissa Auf Der Maur e altri grandi nomi – e presenze fisse durante il giorno. Sul palco salivano i Malfunk, gli Afterhours, i Marlene Kuntz, Vasco Rossi e in una sola occasione erano arrivati i Verdena.

Da tempo i gusti sono cambiati al punto che sopra la parodistica Complesso Del Primo Maggio di Elio E Le Storie Tese è stata messa una pietra. Chi ha memoria, però, ricorda che c’è stata un’occasione in cui i Nirvana e il concertone romano hanno trovato un momento di congiunzione. La band di Seattle non è mai salita su quel palco, attenzione, ma tutti abbiamo impressa l’immagine sovrapposta tra il faccione disincantato di Kurt Cobain e la Basilica di San Giovanni in Laterano.

Era il 1° maggio 1994 e Kurt Cobain era già morto. Poco prima i Nirvana avevano partecipato a Tunnel, il format condotto da Serena Dandini e Corrado Guzzanti su Rai 3. Tunnel fu l’ultima occasione che portò i Nirvana in televisione. La band si esibì con Serve The Servants e Dumb, ma solo la prima fu mandata in onda.

Il 1° maggio 1994, per omaggiare Kurt Cobain a pochissime settimane dalla sua scomparsa, sul maxischermi del concertone fu trasmesso il video ancora inedito dei Nirvana che suonavano Dumb a Tunnel. Il conduttore Vincenzo Mollica lo presentò con queste parole:

“Bene, adesso vi proponiamo un altro video straordinario: è l’ultima apparizione dei Nirvana prima che Cobain si suicidasse. È un filmato che è stato registrato a Tunnel e non è stato mai mandato in onda”. Lo trasmettiamo per la prima volta stasera. Grazie agli amici di Tunnel”.

Mollica parlò di “altro video” in quanto la stessa sera furono trasmessi i videoclip di Streets Of Philadelphia di Bruce Springsteen e l’esibizione in Italia di Bryan Adams con Can’t Stop This Thing We Started.

Continua a leggere su optimagazine.com