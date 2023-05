Tornano in onda in coppia NCIS Los Angeles 14 e Blue Bloods 13 su Rai2. Come vi avevamo avvisato, entrambe le serie tv cambiano giorno di programmazione: dalla prima serata di domenica a quella del lunedì. Stasera 1° maggio ci sono i nuovi episodi.

Si parte con l’episodio 14×15 di NCIS Los Angeles, dal titolo In trappola. Ecco la sinossi:

Una vecchia conoscenza, la detective Whiting si presenta alla porta di casa di Kensi e Deeks, chiedendo aiuto. La polizia ha emesso per lei un avviso di ricerca e la sua teoria è che qualcuno dei suoi colleghi corrotti stia cercando di incastrarla, imputandole l’omicidio dell’agente Sean Turner. La squadra di Kilbride, anche partecipando sotto copertura a dei combattimenti clandestini, prova a venirne a capo. Intanto Rosa sta crescendo in fretta e procura più di una preoccupazione a Kensi e Deeks.

Nel cast di NCIS Los Angeles 14: Chris O’Donnell nel ruolo di Grisha “G.” Callen; Daniela Ruah è Kensi Blye; Eric Christian Olsen è Marty Deeks; Medalion Rahimi è Fatima Namazi; Caleb Castille è Devin Roundtree; Gerald McRaney è Hollace Kilbride; LL Cool J nei panni di Sam Hanna; Linda Hunt nel ruolo di Hetty.

A seguire, l’episodio 13×15 di Blue Bloods intitolato Nervi scoperti:

Danny e il Texas Ranger Waylon Gates (la guest star Lyle Lovett) devono tenere al sicuro Rodriguez, il boss del cartello dei Zaragoza, che sta per essere processato. Dopo aver respinto un tentativo di corruzione, Danny vacilla quando i Zaragoza minacciano la sua famiglia. Nel frattempo, Frank impedisce che Jamie vada in missione sotto copertura temendo per la sua vita. Jamie è fortemente contrariato e lo accusa di avere più fiducia in Danny che in lui. Erin e Anthony portano in tribunale Scott Taylor, un promettente campione sportivo accusato di stupro, ma la vittima rifiuta di accusarlo. Eddie, infine, vuole far luce sull’assassinio di un pregiudicato che i detective incaricati del caso hanno archiviato tra i casi irrisolti.

Nel cast di Blue Bloods 13: Tom Selleck nel ruolo di Francis “Frank” Reagan; Donnie Wahlberg è Daniel “Danny” Reagan; Bridget Moynahan è Erin Reagan; Will Estes interpreta “Jamie” Reagan; Len Cariou è Henry Reagan; Marisa Ramirez è Maria Baez; e Vanessa Ray è “Eddie” Janko-Reagan.

NCIS Los Angeles 14 e Blue Bloods 13 tornano l’8 maggio con due nuovi appuntamenti. Nel 14×16 di NCIS Los Angeles, Fatima e Devin lavorano insieme per risolvere il caso. Kilbride ha in programma di visitare suo figlio e Callen fa a Sam una domanda importante. A seguire, l’episodio 13×16 di Blue Bloods, Jamie scopre che la cara amica di Eddie, Tracey, potrebbe usare il ristorante che possiede come copertura per la droga; Erin è accusata di aver provocato il suicidio di un ex collega; Danny e Baez si trovano di fronte a varie descrizioni dello stesso sospetto.

L’appuntamento con NCIS Los Angeles 14 e Blue Bloods 13 è partire dalle 21:05.

