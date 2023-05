Nella storia dell’uomo c’è stato un periodo in cui gli Smashing Pumpkins, con D’Arcy Wretzky, sono esistiti. Che significa? Tante cose, perché mentre da Seattle esplodeva il grunge, a Chicago Billy Corgan e soci proponevano il loro ibrido tra alternative, shoegaze, hard rock e psichedelia. Riff penetranti e testi poetici, il tutto presentato con un sound ruvido e romantico. Per molti gli Smashing Pumpkins avrebbero dato il loro meglio fino a Machina/The Machines Of God, l’ultimo album registrato con la bassista D’Arcy Wretzky prima del suo ritiro dalle scene. Sarà davvero così?

Today (1993)

Ti inganna perché sembra una ballata, poi diventa una ruvida discesa nei pensieri di Billy Corgan che, in questo brano, racconta la paura del suicidio e della depressione. Un bravo ragazzo tormentato che esplode tra le chitarre distorte, quel fuzz peculiare, dal fortunato album Siamese Dream che consacra gli Smashing Pumpkins al successo.

Siamese Dream (Rem.) Audio CD – Audiobook

11/29/2011 (Publication Date) - Universal Music (Publisher)

Bullet With Butterfly Wings (1996)

Bullet With Butterfly Wings è la canzone del pogo, del disagio giovanile, la Smells Like Teen Spirit di Billy Corgan. Qui D’Arcy Wretzky fa da colonna vertebrale alle ottave di James Iha in un brano rabbioso e minaccioso, perfetto con quell’esecuzione di Jimmy Chamberlin alla batteria.

Zero (1996)

Resistere al riff di Zero è impossibile. Con questo estratto da Mellon Collie And The Infinite Sadness, gli Smashing Pumpkins creano il monumento alla loro carriera. Breve, spinto, dritto e feroce, Zero mette d’accordo metallomani e punk ancora oggi, e soprattutto è un’esperienza assicurata di headbang e liberazione.

Ava Adore (1998)

L’intero disco Adore disorienta il pubblico. A differenza dei dischi precedenti, questo vede gli Smashing Pumpkins esplorare l’elettronica per la risultante di una tracklist cupa e malinconica. Ava Adore, dopo essere stata linciata dai fan più fedeli, è oggi un cult.

Adore Audio CD – Audiobook

EMI (Publisher)

Stand Inside Your Love (2000)

Sebbene nel video ufficiale compaia Melissa Auf Der Maur, Stand Inside Your Love non può mancare tra le più belle canzoni degli Smashing Pumpkins co D’Arcy Wretzky, che registrò il disco Machina/The Machines Of God prima di abbandonare la formazione.

