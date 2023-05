La Sposa 2 ci sarà oppure no? Abbiamo avuto modo di seguire la prima stagione e adesso anche la sua replica ma non si sa ancora con certezza se la seconda stagione della fiction con Serena Rossi ci sarà oppure no. L’unica cosa che sappiamo è che la storia è stata ideata per una singola stagione ma che lo strepitoso successo in termini di ascolti potrebbe spingere la Rai ad insistere per un possibile rinnovo.

La Sposa ha ottenuto un grande successo nel gennaio 2022 andando in onda con oltre il 30% di share e lo stesso ha fatto in queste settimane nonostante fosse in replica in giorni fatti di ponti e vacanze. Il pubblico ha chiesto il rinnovo all’epoca della prima messa in onda e lo ha chiesto in queste ore dopo aver visto la replica del finale della prima stagione ma la domanda è: quale potrebbe essere il possibile seguito?

Ad oggi Rai Fiction non ha ufficializzato La Sposa 2 ma nelle scorse settimane si è parlato di un possibile rinnovo da piazzare nel nuovo palinsesto Rai ma la conferma potrebbe arrivare proprio durante la presentazione delle novità del prossimo anno. Quello che sappiamo è che sarà complicato incastrare gli impegni di Serena Rossi, alle prese anche con Mina Settembre 3, è che sarà complicato accontentare i fan con una possibile nuova trama.

Nell’ultima puntata in replica ieri, infatti, Maria ed Italo provano a riacquistare un po’ di serenità dopo la morte di Vittorio (Maurizio Donadoni) ma quando scoppia un incendio nella loro fattoria, l’uomo salva il figlio Paolino (Antonio Nicolai) sacrificando la sua vita. Maria si ritrova solo con una cooperativa di sole donne, realizzando il suo sogno, e con la bambina avuta da Italo e il piccolo Paolino da tenere stretto, cosa succederà in futuro? Lo scopriremo solo in occasione di un annuncio ufficiale.