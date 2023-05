Torna Il Commissario Montalbano in tv. Stasera, 1° maggio, va in onda la replica di “Il gatto e il cardellino” nella versione rimasterizzata in 4K. La puntata, in onda per la prima volta il 18 novembre 2002, è tratto dai racconti “Il gatto e il cardellino” in “Gli arancini di Montalbano”, e “Una gigantessa dal sorriso gentile” in “Un mese con Montalbano”.

Di seguito la sinossi de “Il gatto e il cardellino”:

A Vigata si sussegue una serie di scippi dalle modalità a dir poco anomale. Lo scippatore si ferma davanti alle sue vittime, vecchiette in procinto di recarsi a messa e, pistola alla mano, si fa consegnare la borsetta, per poi sparare mancandole. Intanto Ignazio Coglitore, uomo fanatico e integralista, ha quasi distrutto il pronto soccorso dell’ospedale di Vigata, dopo che un infermiere gli ha comunicato che sua figlia Mariuccia è incinta. Uno stimato ginecologo di Vigata, il dott. Landolina è scomparso, dopo essere andato a pescare al molo di Vigata: è finito in acqua? Si è suicidato? È stato ammazzato? Tocca a Montalbano scoprirlo.

Nel commissariato di Vigata c’è una novità, Augello sta per sposarsi e quindi andrà in licenza. Al suo posto, dalla questura di Montelusa, hanno distaccato la bella Barbara Valente, innamorata da sempre del commissario Montalbano. La vicenda degli scippi prende una piega tragica: dopo che una terza vecchietta è stata ferita di striscio, una quarta, la signora Joppolo, moglie di un avvocato, rimane uccisa. La testimonianza dell’infermiera del dott. Landolina ci svela che a mettere incinta Mariuccia è stato proprio l’irreprensibile ginecologo, che non ha saputo resistere al fascino virginale della fanciulla…

Nel cast de Il Commissario Montalbano troviamo Luca Zingaretti nei panni del commissario Salvo Montalbano; Katharina Bohm è Livia; Cesare Bocci è Mimì Augello; Peppino Mazzotta è Giuseppe Fazio; Angelo Russo è Agatino Catarella; Davide Lo Verde è Galluzzo; Marcello Perracchio è il Dr. Pasquano; Isabel Sollman è Ingrid Sjöström; Roberto Nobile è Nicolò Zito.

Il Commissario Montalbano in tv vi aspetta alle 21:25 su Rai1.

