Il concerto del Primo Maggio non è soltanto un evento per ricordare i diritti dei lavoratori, ma anche un’occasione per fotografare la società contemporanea a colpi di musica e con i tempi di una festa. In questo contesto, uno dei più attesi di ogni anno, ascolteremo il nuovo singolo dei Coma Cose. Agosto Morsica, questo il titolo, verrà suonato dal vivo in anteprima dal duo milanese.

I Coma Cose sono reduci dal fortunatissimo tour con il quale hanno portato sul palco Un Meraviglioso Modo Di Salvarsi, il loro secondo album, e ora sono pronti per l’estate. Agosto Morsica è un brano scritto da California e Fausto Lama e prodotto dai Mamakass (Fabio Dalè e Carlo Frigerio). Il testo è una serie di diapositive che raccontano la stagione più attesa dell’anno, quella in cui la fatica e i pensieri andrebbero messi da parte per liberare lo spirito e il corpo al caldo del sole e al tempo libero.

Nel testo recitano:

“E mentre il sole scalda c’è un vento che sparpaglia i tuoi pensieri nell’aria, che se non sai dove farli atterrare. Prova sulla mia spiaggia, ho un aeroporto al posto delle braccia”.

Manca pochissimo, inoltre, al tour estivo con il quale i Coma Cose torneranno sul palco per nuove avventure. Il concerto del Primo Maggio è la prima tappa, poi si riprenderà il 27 maggio 2023 a Segrate (MI) in occasione del Mi Ami Festival. Dai loro esordi, i Coma Cose hanno saputo proporre il loro prodotto che coniuga il rock dell’indie e le barre del rap, ma senza tralasciare le sfumature contemporanee del pop e la sperimentazione. Romanticismo, quotidianità e sociale sono i temi principali trattati nelle loro canzoni.

Un Meraviglioso Modo Di Salvarsi racconta la quiete dopo la tempesta di una coppia che ha superato un periodo di crisi e che insegna al pubblico a seguire la luce in fondo al tunnel.

Il nuovo singolo dei Coma Cose sarà fuori il 5 maggio.

