Ci avviciniamo al lancio del Samsung Galaxy Z Fold 5 (previsto per fine luglio) e possiamo beneficiare delle prime foto rendering del dispositivo pieghevole di punta di questo 2023. L’immagine di inizio articolo è stata condivisa dagli esperti di Smartprix e mostra l’aspetto del successore del Galaxy Fold 4.

Come ben visibile, l’aspetto del Samsung Galaxy Z Fold 5 non dovrebbe essere per nulla dissimile da quello del Galaxy Fold 4. Il produttore non punterebbe quest’anno su sostanziali cambiamenti estetici per risparmiare sui costi (grandi novità invece sono attese per il Fold 6). Il prossimo pieghevole non introdurrebbe neanche i singoli anelli intorno ai sensori della fotocamera principale (come invece di scena sui Samsung Galaxy S23).

Gli unici cambiamenti previsti riguarderebbero un nuovo meccanismo a cerniera in stile waterdrop, più preciso e che non lascerebbe spazi tra le due metà in cui è diviso il dispositivo. La scelta di progettazione ridurrebbe la possibilità di danni accidentali allo schermo e restituirebbe anche un minore spessore del telefono.

A fronte delle scarsissime novità estetiche del prossimo Samsung Galaxy Z Fold 5, si fanno sempre più insistenti le voci intorno ai passi in avanti di natura hardware per il dispositivo. Quest’ultimo avrebbe un display AMOLED da 7,6 pollici, con una maggiore luminosità rispetto al predecessore. Il pannello esterno di questo smartphone misurerebbe poi 6,2 pollici, con un refresh rate di 120hz. Sotto la scocca, ci sarebbe poi il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 potenziato dal produttore e le opzioni di RAM LPDDR5X e ROM UFS 4.0 dovrebbero essere diverse. La tripla configurazione della fotocamera dovrebbe includere un aggiornamento dei sensori, pure per l’acquisizione video in 8K a 30 fps. Dal punto di vista software, il device foldable dovrebbe giungere con la One UI 5.1.1 basata su Android 13.

Continua a leggere su optimagazine.com