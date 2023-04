Vi state preparando per il 1 maggio 2023 a celebrare degnamente la Festa dei Lavoratori? Grigliate, scampagnate e pic-nic in allegria saranno all’ordine del giorno, ma ricordate che è altrettanto importante rivolgere un augurio o un pensiero alle persone care, specie a quelle che un lavoro ancora non ce l’hanno o l’hanno da poco perso. Il lavoro è essenziale per la dignità dell’uomo ed è quindi giusto celebrarlo come si deve, e non un solo giorno l’anno.

La nostra rassegna parte dalle frasi per fare gli auguri di buon 1 maggio 2023, ideali da mandare su WhatsApp per raggiungere amici e parenti anche lontani. Siamo lieti di girarvi una piccola raccolta selezionata appositamente per voi lettori, sperando possiate trovare le parole giuste da dedicare a chi sapete in questa occasione di festa e di giubilo:

“Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.”

(Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 1948)



“Il miglior antidoto al dolore è il lavoro.”

(Arthur Conan Doyle)



“Il lavoro è una manna quando ci aiuta a pensare a quello che stiamo facendo. Ma diventa una maledizione nel momento in cui la sua unica utilità consiste nell’evitare che riflettiamo sul senso della vita.”

(Paulo Coelho)



“È impossibile godere a fondo l’ozio se non si ha una quantità di lavoro da fare.”

(Jerome Klapka Jerome)



“Qualsiasi lavoro tu faccia, se trasformi in arte ciò che stai facendo, con ogni probabilità scoprirai di essere divenuto per gli altri una persona interessante e non un oggetto.”

(Robert Maynard Pirsig)

Le frasi non sono tutto, specie quando possono essere accompagnate dalle foto. Le immagini sono fondamentali per raggiungere chi si ama e potrebbero, quindi, fare al vostro caso. Per il 1 maggio 2023, in occasione della Festa dei Lavoratori, probabilmente vorrete fare vostre una o più di queste immagini che abbiamo provveduto a selezionare per voi, così da poterle mandare a chi desiderate nel corso di questa speciale giornata. Cogliamo l’occasione per augurare a tutti i lettori di OM una buona Festa dei Lavoratori facendo a tutti gli auguri di buon 1 maggio 2023.

