Su Disney+ il 2 maggio debutta ‘A Small Light‘, miniserie in 8 episodi che racconta la storia di Miep Gies, la donna che, durante la Seconda Guerra Mondiale contribuì a nascondere le famiglie Frank, van Pels e Pfeffer, proteggendole dalla persecuzione nazista. Miep Gies è colei che ha conservato il Diario di Anna Frank quando la ragazzina fu arrestata e poi uccisa nel campo di concentramento di Bergen-Belsen.

‘A Small Light’ è una storia di coraggio. Un dramma che ricorda l’eroismo di Miep Gies, suo marito Jan e le altre persone che per giorni hanno rischiato la vita preferendo agire e proteggere degli esseri umani piuttosto che restare inermi a guardare l’odio con cui venivano perseguitati gli ebrei.

A interpretare Miep Gies è Bel Powley, che abbiamo conosciuto per l’interpretazione magistrale in Diario di una teenager, per cui ha fatto incetta di riconoscimenti. Liev Schreiber invece è Otto Frank, papà di Anna, colui che chiese alla donna aiuto per la propria famiglia. Il marito di Miep, Jan, invece, è interpretato da Joe Cole. Nella serie compare anche il personaggio di Anna Frank, portata in scena da Billie Boullet.

La serie è prodotta da National Geographic e diretta da Tony Phelan, Leslie Hope, Susanna Fogel. Le riprese sono state effettuate tra Hradec Králové, Praga e Amsterdam. Nel cast compaiono anche Amira Casar (Edith Frank), Ashley Brooke (Margot Frank), Daniel Donskoy (Karl Josef Silberbauer).

