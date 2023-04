Che avrà mai da dire Noel Gallagher contro Friends? E qual è la colpa della cultura del caffè? L’ex chitarrista e compositore degli Oasis si è sfogato sul nuovo approccio, ormai consolidato, del pubblico alla fruizione della musica. Un’opinione certamente condivisa da molti artisti, che nei servizi di streaming vedono il male dal momento che ciò ha comportato un nuovo assetto del mercato discografico.

Noel ha toccato l’argomento in un’intervista a NPR, mettendo sul patibolo la cultura del caffè e Friends. Perché? In Friends i protagonisti si incontrano in un bar, che è il loro universo. Secondo il cantautore britannico il declino sarebbe cominciato proprio da lì, così il mondo intero ha rielaborato la propria visione del mondo dei bar come luogo di cultura in cui consumare caffè anche pagando 20 sterline, preferendo questo all’acquisto dei dischi.

Le sue parole:

“Da quando è nata la caffetteria, la cultura è scomparsa. Le persone sono inorridite dal fatto di dover pagare per la musica! Ma 20 sterline per due caffè, oh, assolutamente. Non ho la capacità cerebrale per elaborare questo”.

Da Friends in poi, il pubblico ha “modificato le priorità finanziarie”, fino a quel momento in cui “è arrivata la musica gratis”. Parliamo, ovviamente, di tutte le piattaforme in cui oggi possiamo ascoltare musica anche senza abbonamento – YouTube, Spotify, Amazon Music – il che, da una parte, senza un account Premium hai possibilità più limitate. Tuttavia, la musica resta accessibile pur non potendo selezionare la traccia preferita e pur incontrando delle pubblicità.

Intanto, Noel Gallagher si prepara al lancio del nuovo album degli High Flying Birds, Council Skies, in uscita il 2 giugno, recentemente anticipato dalla title-track. Negli ultimi giorni l’artista ha trollato alcuni giornalisti illudendoli sulla possibilità di una reunion degli Oasis in occasione dell’anniversario di Definitely Maybe, per poi dire: “Ci saranno anche i Beatles con John Lennon”. Una possibilità sempre più remota, alla quale però non smettiamo di credere.

