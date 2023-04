Isobel infortunata ad Amici: come sta? La ballerina ha lasciato il palco del Serale in pieno ballottaggio per essere assistita. Tutto è successo nella puntata di sabato 29 aprile, la settima del Serale di Amici.

I concorrenti erano, come sempre, alle prese con le loro performance, suddivisi in squadre – ognuna guidata da una coppia di docenti del programma. Isobel è una delle ballerine più apprezzate dall’attuale edizione di Amici e fa parte della squadra guidata da Rudy Zerbi e da Alessandra Celentano.

Isobel è stata schierata ripetutamente nel corso della settima puntata del Serale di Amici. Nella prima manche si è esibita due volte, una delle quali in un guanto di sfida contro Maddalena, l’altra contro la bravissima cantante Angelina. Anche nella seconda manche, Isobel è stata schierata e proprio in seguito alla seconda manche ha riportato un infortunio.

La ballerina ha danzato contro l’esibizione del cantante Wax ma è poi finita al ballottaggio contro il cantante Aaron. In fase di ballottaggio, nell’esibirsi nuovamente per la giuria, Isobel si è infortunata ad Amici e ha lasciato il palco del Serale. Nella terza manche, infatti, non ha danzato.

Immediatamente è stata soccorso e portata dal fisioterapista presente in studio. Le sue condizioni di salute non destano particolari preoccupazioni e l’infortunio non influirà in alcun modo sulla sua permanenza nel programma.

Tuttavia è un altro l’imprevisto che forse costringerà la produzione ad uno slittamento: semifinale e finale potrebbero cambiare date dal momento che due concorrenti di Amici sono risultati positivi al Covid. Si tratta di due concorrenti ancora in gara al Serale, i cui nomi non sono stati divulgati. Qualora i due concorrenti non fossero in grado di disputare la semifinale, bisognerà inevitabilmente posticiparla ma si attendono comunicazioni ufficiali.