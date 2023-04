Si può ritornare ad utilizzare ChatGPT in Italia da qualche ora. Il chatbot di OpenAI era stato bloccato nel nostro paese ad inizio aprile dopo l’intervento del Garante della Privacy che chiedeva un adeguamento dello stesso alla normativa per la sicurezza dei dati italiana e dunque europea. Era stato stabilito il limite temporale del 30 aprile per mettere tutto a norma e difatti, prima della conclusione del mese corrente, il servizio è tornato disponibile.

Cosa cambia

Si può tornare ad utilizzare ChatGPT in Italia grazie ad alcuni interventi messi in campo da OpenAI. La società statunitense ha pubblicato sul proprio sito un’informativa rivolta a tutti gli utenti e non utenti per specificare quali dati personali siano raccolti durante l’utilizzo del chatbot e con quali modalità sino trattati per l’addestramento degli algoritmi che consentono di ottenere risposte e risultati precisi alle proprie richieste. Sempre OpenAI, nello stesso documento ora online, ricorda che chiunque ha diritto di opporsi a tale trattamento grazie ad un apposito modulo. Le specifiche informazioni sono adesso anche più visibili e presente nella schermata di registrazione al servizio.

Età minima

Un altro grande cambiamento introdotto con il ritorno di ChatGPT in Italia è relativo al età minima per l’utilizzo del servizio. Possono utilizzare senza indugio il chatbot di OpenAI tutti gli utenti maggiorenni. Al contrario, chi ha un’età compresa tra i tredici e i 17 anni dovrà confermare, attraverso una procedura apposita, di avere il consenso dei genitori per procedere all’uso della piattaforma innovativa. Al contrario, è severamente vietato il suo utilizzo a chi non ha neanche compiuto 13 anni.

Il Garante italiano si dice soddisfatto dei risultati raggiunti dopo poche settimane con il suo intervento. La nostra Autorità sottolinea come le sue richieste di adeguamento alle normative sul trattamento dei dati abbiano sortito effetti positivi in Italia ma anche in Europa.

