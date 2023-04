Cricca eliminato da Amici nel settimo appuntamento del Serale in scena sabato 29 aprile su Canale5. Dopo tre manche disputate a suon di canzoni e un ballottaggio contro il collega Aaron, è stato Cricca a dover lasciare il programma d Maria De Filippi, a malincuore.

Per Cricca, attenzione, non si è trattata della prima eliminazione. Il cantante era già stato escluso da Amici quest’anno, nel corso della fase pomeridiana, per poi essere riammesso la settimana successiva. La sua eliminazione, infatti, era frutto di una sfida immediata che non si sarebbe mai tenuta se fossero stati presi subito provvedimenti disciplinari nei confronti di altri concorrenti coinvolti nel noce moscata gate.

Stavolta per lui non ci sarà alcun ripescaggio, nessuna riammissione. Cricca ha raggiunto la fase serale di Amici ed è giunto fino alla puntata numero 7. A un passo dalla semifinale (a rischio), Cricca lascia il programma tra le polemiche sui social.

Numerosi infatti sono i commenti a suo favore, tantissimi coloro che avrebbero voluto vedere Cricca in finale ad Amici, o almeno nella semifinale. E si punta il dito contro uno dei concorrenti in particolare, ancora in gioco nel programma. Se la partecipazione di Angelina alla finale di Amici è infatti fuori discussioni per tutti, visto il suo enorme talento, lo stesso non situò dire del cantante Wax. A detta di tanti sui social è proprio lui l’ “impostore” di questa edizione, colui che non avrebbe dovuto raggiungere neanche la puntata di fine aprile.

I concorrenti al serale di Amici

Isobel

Maddalena

Federica eliminata nella quinta puntata del serale

Angelina

Mattia

Wax

Aaron

Alessio eliminato nella quarta puntata del serale

Ramon eliminato nella sesta puntata del serale

Cricca

Piccolo G eliminato nella seconda puntata del serale

Samu eliminato nella terza puntata del serale

Megan eliminata nella prima puntata del serale

NDG eliminato nella prima puntata del serale

Gianmarco eliminato nella seconda puntata del serale

I semifinalisti di Amici 22

Isobel

Maddalena

Angelina

Mattia

Wax

Aaron