Potremmo definire la funzione della trascrizione dei messaggi vocali WhatsApp la novità più interessante degli ultimi tempi in arrivo nel servizio di messaggistica. I primi fortunati utenti non saranno più costretti ad ascoltare una nota audio più o meno lunga, ma avranno una gradita opzione: quella di leggere quanto detto nel contenuto sonoro dal loro interlocutore, direttamente in chat. Si tratta di una piccola ma grande rivoluzione che di certo consentirà di risparmiare molto tempo.

Le note vocali WhatsApp sono nel mirino degli sviluppatori WhatsApp da tempo. Gli esperti hanno cercato già di rendere meno fastidiose quelle di lunga durata, consentendo di ascoltarle a velocità rapida. Ora, nella beta WhatsApp beta per iOS (e dunque iPhone) siglata come la 23.9.0.70 , è possibile beneficiare della trascrizione degli audio in automatico. L’immagine di apertura articolo, fornita dall’informatore WABetaInfo, mostra bene la nuova funzione. Il “fumetto” della nota audio conterrà d’ora in poi, oltre al player di ascolto, anche il testo di quanto comunicato. La novità sarò disponibile come predefinita ma, in qualsiasi momento, si potrà disabilitarla attraverso il percorso WhatsApp > Chat > ​​Trascrizioni dei messaggi vocali.

La trascrizione dei messaggi vocali WhatsApp manterrà sempre la crittografia end-to-end per la massima riservatezza del contenuto, visto che la trascrizione verrà eseguita sempre localmente sul telefono. La novità disponibile per i beta tester con iPhone è comunque accessibile a chi utilizza le versioni più recenti di iOS sul proprio smartphone Apple. Questo perché l’implementazione sfrutta le ultime API fornite da iOS 16.

La funzione per usufruire della trascrizione dei messaggi vocali WjatsApp ci consentirà di risparmiare tempo su due fronti. Non sarà necessario ascoltare gli audio come già detto, ma il testo della nota potrà essere anche trovato in chat con l’utilizzo del motore di ricerca e dunque l’ausilio di qualche parola chiave d’interesse. Quanto ora in test per i possessori di iPhone dovrebbe essere presto disponibile anche per gli utenti Android.

