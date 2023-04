In tanti, già oggi, si chiedono quando escono i biglietti di Inter-Fiorentina, in vista della finale di Coppa Italia prevista allo Stadio Olimpico il prossimo 24 maggio. Certo, mancano ancora diverse settimane all’evento, considerando il fatto che le due squadre hanno appena raggiunto l’obiettivo ed il calendario di entrambe è estremamente fitto. Prima di allora, infatti, ci saranno anche gli impegni europei da valutare per le due squadre, ma questo non toglie che si possano avanzare delle ipotesi. Esattamente come avvenuto di recente per la sfida tra i viola e i futuri campioni d’Italia del Napoli.

Focus sull’uscita dei biglietti di Inter-Fiorentina per la Coppa Italia: previsioni su quando escono online

Se vi state chiedendo quando escono i biglietti di Inter-Fiorentina per la Coppa Italia, al momento non si hanno ancora riscontri ufficiali a proposito dell’uscita. Dando uno sguardo alla gestione dei ticket in occasione delle ultime edizioni della coppa, per quanto concerne l’atto finale, è altamente probabile che ci saranno informazioni ufficiali a partire dallo scorcio iniziale della prossima settimana. Non c’è motivo, infatti, per prolungare l’attesa di coloro che intendono recarsi a Roma a fine maggio.

Allo stesso tempo, ci sono pochi dubbi sul fatto, che ci sarà la suddivisione in tre blocchi per le diverse fasi della vendita. I biglietti di Inter-Fiorentina, infatti, verranno garantiti dapprima agli abbonati, quindi ai vari club delle due squadre. Infine, si passerà alla vendita libera. Nessunr riscontro sui prezzi, ma non dovremmo allontanarci dai valori dell’anno scorso, quando per Juventus-Inter siamo partiti dai 35 euro delle due curve.

Più facile prevedere la suddivisione dello stadio, con le tribune divise equamente, mentre la Curva Nord probabilmente andrà ai nerazzurri visto lo gemellaggio con la Lazio. Insomma, a breve ne sapremo di più sui biglietti di Inter-Fiorentina in Coppa Italia.

