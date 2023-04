Snapseed è l’app per eliminare le persone dalle foto digitali di cui molti hanno davvero bisogno. Nel caso in cui uno scatto particolarmente bello e importante sia stato rovinato dalla presenza di qualcuno sullo sfondo (ma anche di un elemento fuori contesto o inopportuno), ecco che Google ha pensato ad un suo strumento proprietario per superare il problema. In effetti, il tool è di proprietà del colosso Big G di Mountain View e pure per questo motivo è particolarmente affidabile.

Funzionamento

Snapseed è disponibile al download del tutto gratuito da Play Store per dispositivi Android e da App Store Apple per gli iPhone e iPad. La natura free dello strumento è un suo innegabile punto di forza. Cercando app per eliminare le persone dalle foto non è difficile difatti imbattersi in soluzioni professionali si ma anche a pagamento (magari solo con un periodo di prova free). Per questo motivo, ecco che l’alternativa di Google risulta essere valida e ancor più utile a tutti.

L’app Snapseed è un editor di immagini decisamente completo, con tutta una serie di strumenti utili per il post-editing di foto non proprio perfette e che si intende migliorare in qualche modo. Dopo l’installazione del tool, risulta essere molto intuitivo avvalersi del comando “Apri” per selezionare una foto sul proprio smartphone con l’intenzione di cambiarla. La prima cosa che si potrà fare sarà quella di applicare dei particolari effetti proprio alle immagini, ma poi anche utilizzare dei buoni strumenti di postediting, Tra questi, ci sono quelli di calibrazione, di regolazione della nitidezza, di bilanciamento del bianco, di controllo tonale, di sfocatura e di esposizione (solo per citarne alcuni). Ancora, non mancano tutti i comandi utili per ritagliare e ruotare le foto, utilizzare il pennello per determinate azioni, inserire testo, correggere gli occhi rossi e molto altro ancora.

Fermo restando tutte le potenzialità dello strumento, come è possibile utilizzare Snapseed come app per eliminare le persone dalle foto? Per l’operazione non ci sarà altro da fare che avvalersi dello strumento correzione, quello rappresentato con l’icona del doppio cerotto incrociato. Dopo aver aperto una foto e selezionato questo comando, il consiglio è quello di ingrandire proprio l’immagine nella sezione che contiene l’individuo o l’elemento da voler cancellare. A quel punto, basterà ripassare la sezione con il dito per vedere eliminato quanto è di superfluo. Il software dell’app provvederà a sostituire quanto eliminato appunto con uno sfondo compatibile con il contesto dello scatto.

Nell’utilizzare Snapseed per provvedere ad eliminare qualcuno o qualcosa da una foto, un ulteriore consiglio utile è quello di procedere con delicatezza all’operazione: con selezioni non ampie ma ristrette su specifiche zone, per evitare che l’app (nel cancellare qualcosa) la sostituisca con un alone e riflesso di elementi vicini.

Usabilità

L’app Snapseed risulta essere estremamente pratica e funzionale per eliminare le persone dalle foto. Esistono applicazioni professionali anche migliori di quella Google ma, come pure già accennato, magari a pagamento e che non vale la pena di scegliere se almeno l’utilizzo della funzione di cancellazione di elementi e persone è sporadica. Il punto di forza di questo strumento è senz’altro la sua facilità d’uso. In effetti, ogni operazione di modifica di un contenuto grafico è abbastanza intuitiva e veloce.

Un paio di plus pure importanti di questa soluzione vanno senz’altro messi in mostra. Il primo riguarda la possibilità di condividere velocemente quanto editato nello strumento all’esterno, attraverso il comodo comando “Esporta”. Grazie a quest’ultimo, la nuova foto può essere inoltrata su WhatsApp, mail, qualche social o semplicemente salvata sul telefono in una cartella specifica. Ultimo punto di forza, è anche la possibilità di accedere a tutorial dell’applicazione, dall’icona dei tre puntini e delle impostazioni, in alto a destra dello strumento di editing.

