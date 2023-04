Stanno venendo a galla nuovamente problemi Hype oggi 28 aprile, considerando il fatto che il login appare impossibile da alcune ore a questa parte. Una situazione che ricorda molto quella che abbiamo preso in esame un paio di anni fa sul nostro sito, fermo restando che al momento della pubblicazione del pezzo non ci sia un riscontro ufficiale da parte dell’assistenza utile per comprendere cosa stia avvenendo. Cosa sappiamo per ora? Proviamo a fare un punto preliminare, analizzando più da vicino quanto raccolto nella mattinata di venerdì.

Stanno tornando a galla problemi Hype oggi: login complicato da alcune ore a questa parte

In realtà la questione appare di facile lettura, in quanto i problemi Hype si manifestano nel momento in cui vengono inserite nel sistema le proprie credenziali. Non è un caso che sui social si trovino riscontri in grado di mettere a fuoco correttamente il modo in cui emerge l’anomalia in questione: “Buongiorno sto riscontrando problemi con la mia carta.Non mi fa entrare nell’app e non mi fa effettuare prelievi e pagamenti, mi dice carta non abilitata. Come posso risolvere questa situazione?“.

In realtà, un feedback ci sarebbe, ma allo stato attuale non consente di individuare le cause del disservizio e le tempistiche entro le quali verrà gestito dai tecnici: “Siamo a conoscenza del rallentamento riscontrato e stiamo intervenendo per risolverlo il prima possibile. Team HYPE“. Insomma, siamo quantomeno al cospetto di un segnale utile per capire che lo staff sia a conoscenza del disagio vissuto dagli utenti da alcune ore a questa parte.

L’auspicio è che già in mattinata possano essere risolti in modo definitivo i problemi Hype, alla luce di un login che non va a buon fine e dell’impossibilità di portare a termine normali operazioni con il conto.