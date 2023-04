Tutto si muove nella direzione dei prossimi iPhone 15 con porta USB-C e dunque senza la ben nota uscita Lightning di Apple. Come se ancora ce ne fosse bisogno, giunge l’ennesima conferma del fatto che sui prossimi melafonini è prevista l’omologazione della tecnologia di connessione e ricarica dei dispositivi Android, così come voluto in particolare dall’Unione Europea. In effetti, sarebbe partita la produzione di massa degli auricolari EarPods della Apple da associare proprio al nuovo hardware.

Tutti e quattro i modelli di iPhone 15 dovrebbero essere dotati di una porta USB-C invece di quella Lightning ed è per questo che diversi accessori Apple dovranno adeguarsi alla porta USB-C. Primi fra tutti, gli EarPods con connettore USB-C sarebbero già nella loro fase di produzione di massa, secondo un tweet pubblicato in queste ore dal leaker ShrimpApplePro, sul suo profilo Twitter. Il partner di sempre Foxconn sarebbe in moto proprio per questo scopo.

I nuovi EarPods ora in produzione si collegherebbero direttamente alla porta USB-C sui modelli di iPhone 15, senza la necessità di alcun adattatore. Questi non dovrebbero comunque essere inclusi nella confezione di vendita dei prossimi melafonini, ma essere acquistati separatamente ad un costo non troppo elevato, almeno lo si spera. Chi vorrà continuare ad utilizzare gli EarPods già in dotazione, dovrà almeno procurarsi un adattatore. L’altra alternativa sarebbe quella di utilizzare le note AirPods Apple wireless e dunque senza fili. Quest’ultima scelta potrebbe non essere alla portata di tutte le tasche, visto il prezzo non proprio esiguo della soluzione hardware premium.

I prossimi iPhone 15 saranno lanciati di certo nel mese di settembre. La produzione di massa vera e propria dei prossimi melafonini di punta di questo 2023 non è ancora iniziata. Il via dovrebbe concretizzarsi tra fine primavera o primissima parte dell’estate: ne avremo conferma ben presto.

