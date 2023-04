Oggi 28 aprile sembrano esserci problemi League of Legends: il videogioco online del genere MOBA sviluppato e pubblicato da Riot Games sta mostrando qualche segnale di cedimento, specie per quanto riguarda il login dei videogiocatori (senza il quale, come saprete, riesce assai difficile eseguire le normali operazioni che in genere si fanno quando si procedere ad adoperare un servizio online di qualsiasi genere, specie se di natura videoludica come quello di cui stiamo parlando). Come riportato da ‘downdetector.it‘, le segnalazioni dei problemi League of Legends di oggi 28 aprile non sono tantissime, ma comunque sufficienti a suscitare un certo clamore.

La situazione sarà senz’altro già al vaglio del reparto tecnico, che si starà premurando di indagare le cause alla base dei problemi League of Legends ancora in corso all’arco di pranzo di oggi, venerdì 28 aprile. Non sappiamo dirvi quando la situazione rientrerà, né tanto meno ancora cosa abbia potuto scatenare il disguido che sta impedendo ad alcuni videogiocatori di procedere nelle loro attività con questo titolo. Resteremo sul pezzo per potervi dare indicazioni in tal senso. Continuate a seguirci per saperne di più. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

AGGIORNAMENTO 13.11: la situazione rispetto a poco fa non sembra essere ancora del tutto migliorata, nonostante le segnalazioni pare stiano scendendo lentamente. I problemi League of Legends continuare a dare qualche fastidio di troppo ai videogiocatori, ma di buono c’è senz’altro che il disguido non sembra stia subendo tracolli vistosi in questi minuti. Speriamo di potervi dare notizie ancora migliori nel giro di poco tempo, naturalmente restando sempre a disposizione se aveste domande da farci.

