Adesso siamo pronti per passare in rassegna le 5 migliori macchine per caffè espresso che vi consentiranno di gustarvi un dolce momento, da soli oppure in compagnia. Chi ama questa speciale bevanda sa quanto sia importante concedersela per caricarsi o per prendersi un attimo di pausa dopo estenuanti fatiche, fisiche o mentali. Vediamo insieme le 5 migliori macchine per caffè espresso tra cui poter scegliere in questo inizio di primavera su Amazon.

Nescafé Dolce Gusto By Krups Mini Me

Questo piccolo gioiello è l’ideale per caffè, ma anche per altre bevande in capsula. L’apparecchio si contraddistingue per un design moderno ed è dotato di tecnologia play & select per una buona definizione della lunghezza del vostro preparato. La Nescafé Dolce Gusto By Krups Mini Me include una pompa ad alta pressione (fino a 15 bar) ed una potenza massima di 1500W (prevede anche lo spegnimento automatico dopo 5 minuti di inutilizzo). Il prezzo è di 69,90 euro.

Nescafé Dolce Gusto By Krups Mini Me - Macchina per Caffè Espresso e... Mini Me è la macchina automatica per caffè espresso e altre bevande...

Tecnologia play & select per definire la lunghezza della bevanda

Bialetti New Break

Un’altra macchina per caffè espresso degna di questo nome. Il dispositivo offre in omaggio 64 capsule in alluminio con Sistema Bialetti il Caffè d’Italia ed assicura un design compatto e moderno, capace di adattarsi in qualsiasi ambiente. Le dimensioni sono estremamente compatte (è profonda meno di 30cm), così da poter essere installata in ogni cucina senza problemi. La macchina è contraddistinta da piccoli, ma importanti accorgimenti (caldaia Thermoblock per un caffè caldo sempre al punto giusto, autoespulsione della capsula e risparmio energetico dopo 10 minuti di inutilizzo). Il prezzo è di 89,90 euro.

De’Longhi Ec201.Cd.B Macchina Da Caffè Per Espresso E Cappuccino

Avete voglia di caffè, ma molto spesso anche un bel cappuccino fumante vi stuzzica il palato? Questa è la macchina giusta per voi. Parliamo di un apparecchio capace di preparare caffè in polvere o in cialde (2 tazze alla volta). A bordo troverete il “Cappuccino System” per la miscelazione manuale a vapore, ideale per montare a dovere il latte per una schiuma saporita ed invitante. Il prezzo è di 95,99 euro.

Offerta De'Longhi Ec201.Cd.B Macchina Da Caffè Per Espresso E Cappuccino,... CAPPUCCINO SYSTEM: puoi miscelare manualmente vapore e latte per...

PORTA FILTRO: macchina da caffè dotata di un porta filtro con...

Krups Nespresso XN304TK Pixie

Non poteva mancare questo splendore tra le 5 migliori macchine per caffè espresso da trovare nella vetrina di Amazon in questa primavera. Parliamo di un dispositivo compatibile con il sistema Nespresso Original Line e pompa ad alta pressione (19 bar). Potrete scegliere tra 2 lunghezze in tazza, programmabili in base alla quantità di caffè che preferite (espresso o lungo). L’acquisto prevede anche l’omaggio di un buono di 20 euro spendibile per l’acquisto di prodotti Nespresso. Il prezzo è di 121,99 euro.

Offerta Krups Nespresso XN304TK Pixie - Macchina per caffè Espresso, Ricette... Macchina per Caffè con sistema Nespresso Original Line e pompa ad...

In omaggio buono da 20€ spendibile sull'acquisto di prodotti...

Didiesse Frog Revolution Macchina da Caffè a Cialde

Questa la conoscerete senz’altro tutti: parliamo della macchina per caffè espresso per eccellenza, in grado di preparare una bevanda in cialde davvero da leccarsi i baffi. Il marchio Didiesse è una garanzia di sicura affidabilità del settore. L’apparecchio in questione si presenta solido e robusto, per un’esperienza che faticherete a dimenticare troppo facilmente. Il prezzo è di 129,88 euro.

Continua a leggere su optimagazine.com