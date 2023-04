Finalmente l’Italia è pronta a produrre qualcosa di interessante per Netflix? La piattaforma proprio in queste ore ha annunciato l’inizio delle riprese de Il Gattopardo, la serie tratta dall’omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Il cast vede come protagonisti Kim Rossi Stuart (pronto a vestire i panni di Don Fabrizio Corbera, Principe di Salina), Benedetta Porcaroli (nei panni della figlia Concetta), la figlia di Monica Bellucci, Deva Cassel (Angelica) e Saul Nanni (Tancredi). A loro si uniranno anche Paolo Calabresi, Francesco Colella, Astrid Meloni e Greta Esposito.

Gli occhi di tutti sono già puntati sulla possibile impresa sperando che la trasposizione non rovini uno dei romanzi italiani più conosciuti e amati, non solo nel nostro Paese. La serie, in sei episodi, è prodotta da Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli, Marco Cohen e Benedetto Habib per Indiana Production e da Will Gould, Frith Tiplady e Matthew Read per Moonage Pictures e arriverà solo su Netflix.

Ecco l’annuncio ufficiale:

A rispolverare la modernità del racconto de Il Gattopardo sarà il regista Tom Shankland che terrà le redini degli episodi 1-2-3-6. Al suo fianco ci saranno anche i registi Giuseppe Capotondi (episodio 4) e Laura Luchetti (episodio 5). La serie è scritta da Richard Warlow, che ne è anche creatore ed executive producer, assieme a Benji Walters, e porterà sulla piattaforma

Al cuore della serie troviamo Don Fabrizio Corbera che, in balia dell’unificazione italiana, si rende conto che il futuro della sua casata e della sua famiglia è in pericolo e così si troverà costretto a stringere nuove alleanze, anche se questo significherà andare contro ai suoi principi, fino a trovarsi di fronte ad una scelta che pare impossibile. Don Fabrizio avrà il potere di organizzare un matrimonio che salverebbe il futuro della sua famiglia, quello tra la ricca e bellissima Angelica e suo nipote Tancredi ma, facendolo, spezzerebbe il cuore della sua adorata figlia Concetta.

Le riprese dureranno oltre quattro mesi, e si svolgeranno tra Palermo, Siracusa, Catania e Roma.