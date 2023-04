Iniziate a Roma le riprese de ‘Il Gattopardo”, serie tv per Netflix ispirata all’omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

La serie, strutturata in sei episodi, è prodotta da Indiana Production e Moonage La sceneggiatura è affidata a Richard Warlow, che è anche il creatore e produttore esecutivo insieme a Benji Walters. La regia è affidata a Tom Shankland.

Nel 1963 Luchino Visconti aveva realizzato un capolavoro cinematografico ispirato dal romanzo di Tomasi di Lampedusa. Il suo Gattopardo riscosse notevole successo e fu apprezzato da pubblico e critica, meritandosi la Palma d’oro come miglior film al 16º Festival di Cannes.

Il Gattopardo – Cast

I protagonisti della serie televisiva ‘Il Gattopardo’ sono Kim Rossi Stuart (Don Fabrizio Corbera, Principe di Salina), Benedetta Porcaroli (Concetta), Deva Cassel (Angelica) e Saul Nanni (Tancredi). Nel cast compaiono anche Paolo Calabresi, Francesco Colella, Astrid Meloni e Greta Esposito.

La serie sarà girata anche a Palermo. Previsto un casting di 2.500 comparse, tutte residenti in Sicilia.

Il Gattopardo – Trama

La storia è ispirata a uno dei più grandi romanzi italiani, ambientato nella Sicilia del 1860 e incentrato sul personaggio di Don Fabrizio Corbera, Principe di Salina. Attraverso le vicende che riguardano lui e la sua famiglia, la serie affronterà il tema dell’amore, del potere e del costo del progresso.

L’unità d’Italia rappresenta un fattore di incertezza per l’aristocrazia siciliana, abituata a uno stile di vita sfarzoso e ricco di privilegi.

Anche Fabrizio capisce che la sua casata è in pericolo. Per il bene della sua famiglia sarà costretto a stringere nuove alleanze e a prendere scelte difficili, che vanno contro ai suoi principi, come quando si troverà di fronte all’organizzazione del matrimonio tra la ricca Concetta e suo nipote Tancredi, che salverebbe i suoi affari ma spezzerebbe il cuore di sua figlia Concetta.

